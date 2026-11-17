En el hospital Manolo Morales Peralta se rindió a la muerte el electricista Alejandro Arce Alegría, de 20 años, debido al trauma craneal que sufrió al caerse desde unos cinco metros de altura, cuando laboraba.

El incidente ocurrió la tarde de lunes, en residencial Santo Domingo, Managua, cuando Alejandro, estaba en el segundo piso haciendo unas conexiones eléctricas, de repente perdió el equilibrio y sufrió la violenta caída.

Enseguida, los habitantes de la vivienda trasladaron al técnico electricista al hospital, donde a pesar de los cuidados médicos se rindió a la muerte, debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Alejandro Arce Alegría, era originario del municipio de Jinotepe, en el departamento de Carazo.

