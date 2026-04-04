4 personas resultan lesionadas en accidentes de tránsito y bochinches en Managua

El capitalino Marcos Alí Páiz, de 38 años, resultó con una herida en el antebrazo derecho, golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo al accidentarse en motocicleta en una calle de la Colonia Nicarao, de donde fue llevado al Hospital Manolo Morales.

En ese mismo centro asistencial fue atendido José Ezequiel Pavón, de 41 años, quien sufrió hematomas en la frente y escoriaciones en brazos y rodillas, al caer de un vehículo en marcha en una calle del barrio La Fuente, en Managua.

El joven Johnny de la Cruz Padilla Quiroz, de 26 años, también fue atendido de emergencia en ese mismo centro asistencial tras resultar con una herida en la cabeza durante una trifulca ocurrida en la comarca Esquipulas, Distrito V de Managua.

En el Manolo Morales también recibió atención médica, Marcos Casanova Pulido, de 46 años, quien resultó con una herida en la cabeza, en medio de una riña en la comarca Las Jagüitas.