Se cumplen 40 años de la muerte de Bob Marley, el Rey del Reggae

Pese a que han transcurrido cuarenta años de su muerte, el “Rey del Reggae” Bob Marley sigue sumando millares de fans que admiran su legado, en tanto su música continúa generando millones de dólares anualmente.

Bob Marley, el Rey del Reggae

Su muerte se produjo el 11 de mayo de 1981, a los 36 años, a causa de un cáncer que le empezó en el dedo de un pie. Pero su historia no acabó allí.

En 1984 se publicó un recopilatorio póstumo titulado Legend, que se convirtió, y se mantiene, como el disco de «reggae» más vendido de todos los tiempos, con unos 33 millones de copias.

Con nombre de pila Robert Nesta Marley dejó once hijos reconocidos legalmente, cuatro de ellos con Rita Marley, y según Forbes, fue la octava celebridad fallecida que más dólares generó en 2020, con más de 20 millones.

Por delante de Marley, sólo figuran otros dos músicos que han producido tanto billete: Michael Jackson, el número 1 de la clasificación con 48 millones de dólares y Elvis Presley con 23 millones.

El Rey del Reggae no solo ha generado dinero producto de la música, sino también de ventas de merchandising y hasta de una bebida relajante. Aunque esta última no salió bien, pues causó que un grupo de jóvenes entraran en estado letárgico en 2012.

Tampoco se debe olvidar que el apellido del jamaicano se utilizó para nombrar a la primera marca mundial de marihuana

Los tributos no han dejado de sucederse en todos estos años y formatos, hasta con el musical Get Up, Stand Up! The Bob Marley Story, que espera su estreno el próximo otoño en Londres.