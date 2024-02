Sandino a los 90 Años de su Tránsito a la Inmortalidad

El General Sandino es nuestro héroe inmortal, que defendió Nicaragua con espíritu de Dignidad Nacional, de identidad popular nicaragüense, combatió a las tropas del imperio norteamericano y continúa venciendo.

Sandino al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, vence a la marinería, a las fuerzas armadas de Estados Unidos, logra la victoria, expulsa a los invasores y enarbola las banderas eternas de independencia, soberanía, autodeterminación y dignidad nacional antimperialista con ideas y espíritu de lucha inclaudicable.

El General Sandino es eslabón histórico que une y da continuidad a la Gesta del General José Dolores Estrada en la Batalla de San Jacinto en 1856, el General Benjamín Zeledón en Coyotepe y la Barranca, Masaya en 1912, enlazando con su legado inmortal la batalla Sandinista de los Jefes guerrilleros y miembros del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, Generales Francisco Estrada, Juan Pablo Umanzor, Sócrates Sandino, asesinados junto a Sandino, y los Generales Pedro Altamirano, Juan Gregorio Colindres, Ramón Raudales, Heriberto Reyes, que mueren combatiendo en las décadas cuarenta, cincuenta y sesenta y el Coronel Santos López, eslabón vital del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en el nacimiento, organización y desarrollo político militar victorioso del FSLN dirigido por el Comandante Carlos Fonseca Amador.

En 1926-1927 en el mineral de San Albino, el Jícaro, San Fernando, Ocotal se realizaron los primeros enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno y tropas yanquis de ocupación y que se extendían en diferentes puntos cardinales en los siguientes siete años hasta la expulsión de la infantería de marina gringa del suelo nicaragüense.

Entre Enero y Febrero de 1927 al Puerto de Corinto arribaron 16 barcos de guerra norteamericanos desembarcando a 5, 400 soldados y oficiales en operaciones militares de agresión y ocupación de Nicaragua por tropas y naves inviadas por el Gobierno de Estados Unidos, interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua y el enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores.

El 4 de Mayo de ese mismo año 1927 en Tipitapa bajo la sombra de un árbol de Espino Negro el traidor vendepatria José María Moncada entregó las armas a Henry L. Stimpson representante del imperio norteamericano.

Sandino se negó a entregar sus armas y declara que ese 4 de Mayo es día de Fiesta Nacional ya que Nicaragua demostró ante el Mundo, que su honor nacional no se humilló que tiene hijos que luchan en defensa de su



dignidad. Esa traición del Espino Negro definió la burguesía nacional de Nicaragua que se asoció a las clases feudales, oligárquicas reaccionarias anti populares.

Sandino dirigiendo al Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional se enfrenta a la oligarquía libero-conservadora vende patria y la fuerza militar de la más grande y codiciosa potencia imperialista con interés geoestratégico de dominio y control de la Ruta canalera de Nicaragua y dominio del Golfo de Fonseca y construcción de bases navales.

En el momento en que esta situación agresiva se está produciendo, el pueblo nicaragüense ha recorrido un siglo consecutivo de rebeldía prolongada ante sus opresores internos y externos. Sandino no interrumpe la tradición del pueblo luchador y da continuidad a la rebeldía popular nicaragüense ante la injusticia y la agresión imperial.

Parte del Ideario de Sandino lo expresa en la declaratoria de Guerra Patriótica en Yalí y en el manifiesto de San Albino, demostrando la practica con acciones guerrillera concretas.

Categóricamente expresa que no entregará las armas en caso que todos lo hagan, refiriéndose a José María Moncada, reafirmando que se hará morir con los pocos que lo acompañen, porque es preferible morir como rebeldes y no vivir como esclavos, y Sandino fue consecuente con sus postulados de Soberanía, Independencia, Libertad, Identidad y Dignidad Nacional. Y todos nosotros, en equidad de género somos consecuentes con sus postulados, principios y valores.

El patriota obrero en armas reafirma: Soy Nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquier otra, sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos que son el alma y el nervio de la raza. Identidad popular, identidad patriótica, identidad de clase demostró y nos enseñó Sandino en su ejemplar lucha contra el imperio más poderoso de la tierra.

Jura ante la Patria y ante la Historia que defenderá el decoro nacional y la redención de los oprimidos. Sandino es consecuente y perseverante con su pensamiento y acción. Así lo demuestra ante el ultimátum que le envió el invasor yanqui, Capitán G. D Hatfield desde Ocotal, Nueva Segovia el 12 de Julio de 1927. El General Sandino responde: Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí lo espero. Yo quiero Patria Libre o Morir. No les tengo miedo: Cuento con el ardor del Patriotismo de los que me acompañan. Patria y Libertad. A.C. Sandino.

Cuatro días después el 16 de Julio, Sandino y Guerrilleros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional atacan el cuartel de la infantería de marina en Ocotal, Nueva Segovia, dirigido por el Capitán Hatfield.

El Combate duró varias horas. Los gringos utilizaron por primera vez aviación de combate, ametrallando y bombardeando a los defensores de la Soberanía y la Dignidad Nacional. Ese día cae heroicamente en el combate el Coronel Rufo Marín Bellorin, Jefe de Estado Mayor quien gravemente herido dice: Díganle al General Sandino que muero como yo quería, peleando contra los yanques. Su descendiente, Compañero y hermano Rufo Marín Uclés, Militante del Frente Sandinista, posteriormente cae combatiendo la dictadura somocista.

La lucha antimperialista defendiendo la Patria Nicaragüense se prolongó por aproximadamente 7 años de operaciones de las diferentes columnas guerrilleras y entrenamientos en los campamentos guerrilleros El Chipote, Cerro Oconguás, La Chispa, Luz y Sombra y el Chipotón que fue el Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.

En Enero de 1929, Sandino contesta una comunicación al almirante norteamericano D. F. Sellers expresándole el Patriotismo al que Usted apela es el que me ha mantenido repeliendo la fuerza contra la contra la fuerza, desconociendo en absoluto toda intromisión del Gobierno de Usted en los asuntos interiores de nuestra Nación, y demostrando que la soberanía de un pueblo no se discute sino que se defiende con las armas en la mano. Sandino se mantiene fiel a su juramento patriótico, a su moral y honestidad.

Destacados Jefes guerrilleros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional murieron heroicamente en combates, generales Miguel Ángel Ortez, Pedro Blandón en 1931. Continúan la lucha sandinista y mueren combatiendo en diferentes años Francisco Estrada, Juan Pablo Umanzor (con Sandino), Juan Gregorio Colindres, Pedro Altamirano, Simón González, José León Díaz, Ismael Peralta, Pedro Antonio Arias, Ramón Raudales, Carlos Salgado, Abraham Rivera, santos López, Marcial Salas, Santiago Dietrich, Heriberto Reyes, Juan Santos Morales y otros heroicos luchadores de esta época.

La solidaridad internacional se hace presente con la participación de hombres y mujeres destacados en el combate guerrillero antimperialista en las montañas de Las Segovias, y de intelectuales, poetas, escritores y periodistas en américa Latina, el Caribe y el Mundo.

Agustín Farabundo Martí, dirigente del Partido Comunista de el Salvador acompañó al General Sandino. Al regresar a El Salvador en Febrero de 1932, la oligarquía salvadoreña lo fusila y reprime brutalmente a 30.000 mil trabajadores que mueren luchando por Justicia Social. Antes de morir Farabundo Martí declaró solemnemente que da testimonio de la entereza moral de la pureza absoluta del General Sandino, es el primer gran Patriota del Mundo.

El venezolano Carlos Aponte tiene destacada participación en los combates contra los agresores del imperio del Norte. Los movimientos revolucionarios de China, Vietnam y Corea continúan su proceso de desarrollo en esos años.

Además de los méritos propios en la lucha Sandino demostraba un gran espíritu de solidaridad internacional expresando: no será extraño que a mi y a mi Ejército se nos encuentre en cualquier País de América Latina donde el invasor asesino fije sus plantas en actitud de conquista.

En una proclama el primero de Febrero de 1933 el General Sandino expresa: Mis queridos hermanos: Nuestro Ejército por la magnitud de su lucha constituye una autoridad moral continental, y en el ambiente de simpatía conque a nuestro Ejército cuenta en el Mundo, producto de la expulsión completa de los piratas norteamericanos en Nicaragua.

En carta dirigida al General Francisco Estrada Sandino le dice: Querido hermano, la situación de Nicaragua es la siguiente: La Guardia Nacional es una institución contraría a las Leyes y a la Constitución de la República, ha sido creada por un Convenio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador por indicación de la intervención norteamericana.

Estas claro que Instituciones y sus dirigentes con el dictador Anastasio Somoza García, fueron y siguen siendo los autores intelectuales y materiales del vil asesinato y magnicidio contra el General Augusto C. Sandino y el pueblo de Nicaragua el 21 de Febrero de 1934, hace 90 años, demostrando el odio de la oligarquía libero-conservadora al pueblo oprimido y explotado de Nicaragua y la sumisión al Gobierno imperial de Estados Unidos.

45 años después, la continuación de la lucha de Sandino por miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el nacimiento y organización del FSLN y su dirección de vanguardia del pueblo nicaragüense hizo posible derrotar y vencer a quienes asesinaron al General de hombres y mujeres Libres, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de Julio de 1979. Julio que nos convoca a todo a celebrar el 45 Aniversario de luchas, victorias, avances contra la pobreza, derechos restituidos, bien común para todos los que aman la Patria Libre, Soberana, Independiente y Digna.

Los poetas chilenos Gabriela Mistral, Pablo Neruda y el francés Henry Barbusse reconocen al General de Hombres y Mujeres Libres, su gesta libertaria y antimperialista apoyada y admirada por amplios sectores en el ámbito internacional.

En su poema “Aquel Amigo” Pablo Neruda (con leguaje poético) dice que el yanqui por experiencia supo pronto quienes eran Sandino y Nicaragua, Sandino acometía y esperaba, Sandino no era la noche que venía y era la luz del mar que los mataba, Sandino era una torre con banderas, Sandino era un fusil con esperanzas. Los norteamericanos no aprendieron que amamos nuestra tierra amada y que defenderemos las banderas que con dolor y amor fueron creadas.

Si no aprendieron esto en Filadelfia lo supieron con sangre en Nicaragua: allí esperaba el Capitán del pueblo: Augusto C. Sandino se llamaba y en este canto quedará su nombre estupendo como una llamarada para que nos de luz y nos de fuego en la continuación de sus batallas.

La inclaudicable lucha de Sandino ante la agresión intervencionista norteamericana esta presente en la poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en sus escritos describiendo al victorioso Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como el pequeño Ejército Loco de voluntad de sacrificio.

En el ámbito Internacional se reconoce al héroe nicaragüense representando la rebeldía patriótica de los pueblos de América Latina y el Caribe.

El Che Guevara en su obra “Guerra de Guerrillas” afirma: En América se ha recurrido a la guerra de guerrillas en diversas oportunidades. Como antecedente mediato, más cercano puede anotarse la experiencia da Augusto C. Sandino, luchando contra las fuerzas expedicionarias yanquis en las Segovias, Nicaragua.

Luchan con Sandino, los colombianos Rubén Ardila Gómez y Alfonso Alexander Moncayo.

De Guatemala participa el General Manuel María Girón Ruano destacado militar guatemalteco formado en la Academia Militar de Potsdam Alemania, fue capturado y fusilado por las tropas de ocupación cuando intento viajar a Guatemala para asistencia médica.

Un grupo de hondureños integraron diferentes columnas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional entre ellos el General Simón González, Coronal Coronado Maradiaga y el escritor y periodista Froylan Turcios apoyó la lucha Sandinista con publicación en su revista “Ariel”.

José de Paredes, mexicano, se integró al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como representante del Presidente de México Emilio Portes Gil y acompañó a Sandino en su viaje y estadía en México en 1929. También Andrés García Salgado dirigente Sindical mexicano combatió con Sandino en las Segovias.

Representando a Perú s integró Esteban Pavletich y por República Dominicana Gregorio Urbano Gilbert que luchó contra la intervención norteamericana en su País y viajó con Sandino a México.

Sandino es Nicaragua, Sandino es el Frente Sandinista, es el Pueblo Presidente, es Daniel, Rosario, somos todos nosotros. Somos Patria Libre o Morir. Sandino es Patria y Libertad. Es antimperialismo, es Dignidad. Es nuestro guía luminoso que nos dice con firmeza: Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte y si morimos nuestra causa seguirá viviendo, Otros nos seguirán.

¡Sandino Vive la Lucha Sigue!