Un muerto y dos heridos deja tiroteo en escuela de EE.UU., durante el primer día escolar del 2024

Una persona murió y otra dos resultaron heridas durante un tiroteo que se desató hoy jueves en la escuela secundaria Perry High School, ubicada en la ciudad de Perry, estado de Iowa, Estados Unidos, durante el primer día escolar del año 2024.

Los primeros informes sobre un posible tirador activo en la escuela llegaron a las 7:40 a.m., según los reportes de la cadena WHO de Des Moines. Ante la gravedad de la situación, el centro de enseñanza fue evacuado a las 8:25 a.m., seguido por un segundo equipo de evacuación a las 8:27 a.m.

La presidenta de la junta del Distrito Escolar de la Comunidad de Perry, Linda Andorf, expresó su consternación ante el suceso, calificándolo como «terriblemente espantoso» y «repugnante».

La escuela Perry High School cuenta con aproximadamente 1,700 alumnos, y este incidente ha generado una gran preocupación en la comunidad y en todo el país.

Las autoridades están investigando activamente la situación para obtener más detalles sobre el tiroteo.