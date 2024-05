Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, ya está libre y con su familia

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, informó a través de sus redes sociales que ya está en libertad, tras ser condenado a 42 meses de prisión por posesión ilegal de armas y municiones. Estuvo en la cárcel desde 2022.

“Me siento un poco desorientado porque, aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura”, manifestó el productor musical.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, agregó.

Raphy Pina aclaró que “aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darles las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”.