¿Quién sobra en Nicaragua? ¿Quién sobra en EE.UU.? ¿Quién sobra en el mundo?

“*Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, /recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle», * cantaban los manifestantes en el mes de abril protestando contra la pobreza delante de la Bolsa de Nueva York.

Cuando le vi vestido con ropaje religioso puesto de rodillas y los brazos en cruz, mirando a cámara medio sonriente, creí ver a un personaje de las películas de Buñuel. ¿Cómo te iba a llamar, Rolando Álvarez, o te ponía otro nombre por mi cuenta?, no es que seas un buen actor, es que no me creía que fueses obispo ni una persona ganándose el pan trabajando de actor, no sé, me parecías un tipo al que no le quedaba bien aquella expresión.

Cuando vi que eras obispo, me acordé del padre Miguel D´Escoto, y a él si lo vi como un sacerdote responsable de sacerdotes. Luego me pregunté, ¿cómo es que un moreno defiende a los que han exterminado a los suyos? También me dije: pues hay esclavos, hay obreros que defienden a su explotador, y hay sacerdotes que odian a los obreros. Entonces, ¿a quién admira el actor Rolando?

En el país en que la clase trabajadora tiene sus órganos de poder con los que alivia su vida de trabajo, usted manifiesta deseos de perturbación, expone desde el púlpito a la feligresía que combata para impedir la prosperidad de quienes han sacrificado su esfuerzo físico e intelectual para protagonizar de una vez la Historia. ¿Sabe por qué han luchado hasta conseguirlo?, porque no quieren seguir siendo esclavos del señorito, ni de la oligarquía aliada del clero, ni del imperio.

Le veo con el solideo, el casquete de color violeta en la coronilla, su cruz pastoral, ¿y sabe?, me parece todo de mentira. Usted que es jefe de sacerdotes, usted al que se le ha confiado autoridad, usted con la sotana de botones y ribetes violeta, … usted no es el que dice, no hace honor a Don Miguel D´Escoto, usted se ha encerrado en contra de las reglas de la inmensa mayoría, que hay que declararla en buena convivencia. En Nicaragua no sobra nadie, solo usted sabe si quiere excluirse. ¿No será que añora aquellos días?, ¿no será que quiere que vuelva la tragedia y usted mismo se ve dirigiendo el fuego?.

Su frustración es que ni le han tocado un pelo, la humanidad sandinista es así, le han mandado a su casa, y eso es por lo que le he visto de rodillas, con los brazos extendidos y no sabría decir si algo sonriente, parece rogar que, por favor, le hagan un arañazo, un moratón, y si no quiere ningún sandinista por lo menos que alguien le dé, aunque sea un pellizco. No, señor cura, reflexione, si es que es capaz, y rehágase como ser humano, que no es lo mismo que tener brazos extendidos y ponerse de rodillas.

¿Quién sobra en Nicaragua?

Usted que es seguidor de sus superiores jerarcas huidos a EEUU para cogerse a las perneras del pantalón de “Narco” Rubio (seguro que sabe por qué le llaman Narco), sabe que, excepto los blancos anglosajones, las personas afroamericanas y los latinos son la gran mayoría de los presos en EEUU, y que por tanto usted sería un candidato para entrar a esos centros de terror, pero tiene suerte de estar en Nicaragua, y más concretamente en su casa.

El buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, formado en todos sus estamentos por el 50% de mujeres y el otro 50% de hombres, no ataca a nadie, no roba a nadie, no bloquea a nadie, y ante la presente crisis generada o creada por EEUU, hay un derivado que se debe conocer, el Gobierno Sandinista de Nicaragua dispone de un sistema social que protege al pueblo y da su ayuda solidaria además a un país amigo y respetuoso que lo ha necesitado al igual que Cuba.

Mientras que el gobierno del imperialismo, del capitalismo, del “liberalismo”, hace negocio de su pueblo y de los restantes pueblos del mundo, lleva la guerra hasta poner en peligro la existencia misma de la humanidad, roba y destruye a todos los que asalta, bloquea y asfixia a los que no puede. El llamado por la prensa de la posverdad “país más rico del mundo” no es el más rico, debe decirse que es el que tienen los más ricos del mundo, el 1% de su población, y el gobierno de éstos, porque el gobierno es suyo, no tiene apenas ninguna ayuda social al pueblo estadounidense. ¿Quién diría usted que sobra en EEUU?

También debe saber que las cárceles en su mayoría en EEUU son gestionadas por empresas capitalistas, empresas “liberales”, y que la corrupción generalizada en ese aparato estatal podrido tiene en la judicatura a estimuladores del negocio carcelario, la última noticia sobre el asunto es que ha salido a la luz lo que cobraban unos jueces por condenar a niños a la cárcel, cifras millonarias, el régimen de EEUU es así. Usted no estaría en su casa si atacase desde su púlpito a los ricos estadounidenses. ¿Conoce la historia de Martin Luther King?, lo asesinaron por defender a la población pobre y afroamericana. Qué lejos está usted del padre Miguel D´Escoto.

Le voy a contar algo de EEUU, ese país al que fueron a esconderse sus jerarcas golpistas, y algunas cosas en las que sus multimillonarios están metidos, luego me dice usted quién sobra en el mundo.

En EEUU hay 17 millones de niños pasando hambre y extrema pobreza, para colmo esos pobres niños son los candidatos a ser encerrados en prisión, https://www.prensa-latina.cu/2022/08/17/escandalo-en-eeuu-jueces-sobornados-para-enviar-ninos-a-prision

El capitalismo ha ido entrando en crisis progresiva y amenaza con explotar, su parálisis, su decadencia su retroceso ha generado tal tensión internacional que amenaza hasta la continuidad de la vida en la tierra. El capitalismo da señales de estar agotado, no produce por sí mismo y su deuda no encuentra quien se la pague para continuar como sistema dominante. A consecuencia de su fracaso los grandes capitalistas hacen cuentas y se proponen eliminar todo lo que les parece sobrante para continuar dominando, si no le eres rentable, si no le dejas plusvalía, le rindes en su cuenta de resultados, no hace ninguna falta que vivas, entras en el plan de desecho.

12 millones de niños en 2012 en EEUU pasando hambre, ahora son 17 millones, y ¿cuántos hay en esa lista en España?, el 30% había ya, ¿y ahora? Los multimillonarios tienen una forma de eliminación de la gente sobrante que les sirve de negocio, le cuento señor cura.

En Nicaragua no sobra nadie

Los niños estadounidenses hambrientos sobran, los niños españoles hambrientos sobran, los niños y los mayores de los territorios que gobiernan EEUU y los suyos, toda la clase trabajadora que no le es productiva … les sobramos.

Pero, no se ponga otra vez de rodillas y con los brazos en cruz en medio de la calle, no haga más el ridículo y diga: ¿quién sobra obispo Rolando Álvarez?, piense en ello ahora que tiene tiempo para pensar en su casa, tiene suerte de estar en Nicaragua, no le han metido en la cárcel, aunque ha alentado a la continuación del golpismo.

Recuerde el comienzo de la presente nota, después de leerlo puede decir quien sobra: *“**Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, /recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle», * cantaban los manifestantes en el mes de abril protestando contra la pobreza delante de la Bolsa de Nueva York.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN.