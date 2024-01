Puerto Rico: Hombre mata a su ex esposa, su ex cuñado y su ex suegra

Una noche de horror se vivió el pasado miércoles en el municipio de Yauco, al sur de Puerto Rico, donde Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, cometió un acto atroz que conmocionó a toda la isla.

Linnette Morales Vázquez, Lizzette Vázquez Vélez y Luis Miguel Morales Vázquez asesinados en Puerto Rico

En un escalofriante suceso, Santiago Figueroa asesinó a balazos a su ex esposa, Linnette Morales Vázquez, de 30 años, a su ex cuñado, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28, y a su ex suegra, Lizette Vázquez Vélez, de 51 años.

Según las autoridades puertorriqueñas, este sujeto llegó a la casa de sus víctimas, cortó el suministro eléctrico y luego ingresó para cometer el triple homicidio. Armado y despiadado, ejecutó su plan en un acto de violencia que ha dejado a la comunidad en estado de shock.

Después de perpetrar la masacre, huyó a la casa de uno de sus hermanos en el municipio de Guayanilla, donde, en un giro dramático y final, decidió quitarse la vida.

Este trágico incidente, que ocurrió aproximadamente a las 9:37 p.m., es el cuarto femicidio en Puerto Rico en lo que va del año 2024, un dato alarmante que pone de relieve la gravedad de la violencia de género en la Isla del Encanto.

Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, quien trabajaba como soldador, había salido recientemente de la cárcel después de cumplir 8 años de una condena de 10 años por quemar un vehículo y la vivienda de una ex pareja sentimental.

Wilfredo Hiram Santiago Figueroa.

Además, pesaba sobre él una orden de alejamiento desde noviembre de 2022, un detalle crucial que pone en cuestión la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia doméstica.

Linnette Morales Vázquez, la exesposa y una de las víctimas, estaba estudiando para convertirse en ayudante de veterinaria. Era madre de un niño de 10 años y una adolescente de 14, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad en duelo.