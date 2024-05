Por vestimenta, niegan entrada a antro de CDMX a Simón de Morat

Al parecer el bajista de la banda “Morat” no cumplía con el código de vestimenta del establecimiento

Simón Vargas, el bajista de la famosa banda de pop, Morat, y novio de la influencer Nath Campos, fue discriminado en un antro de la CDMX por “no cumplir el perfil” del establecimiento ubicado en el Hipódromo de las Américas, lo ocurrido fue relatado en un TikTok realizado por la hermana de la creadora de contenido.

En el video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, la cuñada de Simón, relata que su novio realizó una fiesta privada en “Bárbaro Club House”, aparentemente todo marchaba bien en su celebración, hasta que llegó su hermana en compañía de Simón y el personal de seguridad le impidió la entrada.

Al parecer el motivo por el cual no pudo ingresar fue que traía puesta una playera con transparencias; “Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero el código de vestimenta no dice absolutamente nada sobre su playera”, señaló la tiktoker.