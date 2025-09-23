Nicaragua felicita a Guinea-Bisáu por el 52 aniversario de su independencia

El Gobierno de Nicaragua, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Guinea-Bisáu, Umaro El-Mokhtar Sissoco Embaló, por la conmemoración del 52º Aniversario de la Independencia de su país, a celebrarse el 24 de septiembre.

En la misiva, firmada por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, Nicaragua extendió sus «más cálidas Felicitaciones» al Gobierno y al «heroico Pueblo de Guinea-Bissau».

El mensaje también rinde homenaje a la gesta histórica de la nación africana, que en 1973, bajo el liderazgo de Amílcar Cabral, conquistó su independencia tras una larga lucha contra el colonialismo.

Nicaragua reafirmó su «firme voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de Solidaridad y Hermandad» que unen a ambas naciones, con la convicción de que la unidad y la cooperación son el camino hacia un futuro de paz y desarrollo.

El mensaje concluye con un saludo fraterno y el cariño del pueblo nicaragüense para el pueblo de Guinea-Bisáu en esta «Fecha Gloriosa de victoria y Esperanza».

