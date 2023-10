Plan sionazi, o, victoria de la Causa Palestina

“Exterminad a todos los salvajes”, ordenaba un personaje de la novela “El corazón de las tinieblas”, del racista Joseph Conrad. Y como si hubiese asimilado tal idea la plana mayor del nazismo programó “la solución final” que llevó a cabo el asesinato de millones de civiles con bombardeos, invasión, destrucción de todo lo construido en ciudades y campos, guerra de exterminio declarando seres inferiores a todos los que no eran ellos mismos, asesinatos en masa que realizaron con cámaras de gas, campos de concentración en los que mataban por esclavitud, hambre y sed, bombardeaban a las multitudes, … eso lo hicieron los nazis, ¿lo recuerdas?

En Gaza los sionazis están haciendo lo mismo, bombardeos, destrucción, bloqueo por aire, mar y tierra, cortando el agua, la luz, los alimentos y las medicinas, todo para acabar con la población indefensa.

Lo siguiente son palabras de un responsable sionazi: “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Hemos abolido todas las reglas de la guerra. Nuestros soldados no serán responsables de nada. No habrá tribunales militares”, ha declarado el genocida ministro de la guerra de la entidad colonial, Yoav Gallant. Jabotinsky: “Si quieres colonizar una tierra en la que hay un pueblo que la habita, debes procurar una guarnición militar para esa tierra, o encontrar algún ‘hombre rico’ o benefactor que provea esa guarnición de tu parte. De lo contrario hay que cejar en el empeño, porque sin una fuerza armada que convierta en físicamente imposible cualquier intento de destruir o evitar esta colonización, la colonización es imposible, no ‘difícil’ ni ‘peligrosa’, sino ¡IMPOSIBLE! El sionismo es una aventura colonizadora y en consecuencia se mantiene o cae por la cuestión de la fuerza armada”.

Robert Geesler, otro sionista, escribe un artículo en el que termina diciendo: “Queremos un imperio judío. Igual que el italiano o el francés en el Mediterráneo, queremos un imperio judío”.

En el Congreso de 1935 que celebraron los sionistas en Lucerna las diferencias entre más moderados y radicales en torno a los acuerdos con los nazis y la transferencia de sionistas seleccionados a Palestina y la utilización de cemento alemán llevaron a los miembros del Partido del Estado Judío a gritar “¡Heil Hitler!” para cerrar filas”, del artículo.

Cuando Biden no estaba deficiente, era 1986, declaró ante los nazis pasados por modernos democráticos en el congreso de EEUU: “Si no existiera Israel habría que inventarlo. Creo que ya es hora que los que apoyamos, como la mayoría de nosotros en este órgano, dejemos de disculparnos por nuestro apoyo para Israel. No hay que pedir disculpas, ninguna. Es la mejor inversión de 3,000 millones de dólares que hacemos.

Si no existiera Israel, los Estados Unidos tendría que inventar un Israel, para proteger nuestros intereses en la región.” En “Al estar situada a la puerta de tres continentes, Europa, África y Asia, Palestina tiene una situación estratégica militar y económica excepcional, lo confirman sus enemigos desde la antigüedad, pero por referirme a la contemporaneidad recojo aquí declaraciones como la de Eisenhower cuando era el jefe de la OTAN:

“El valor regional más importante está en Oriente Medio. Es la principal fuente de recursos para la civilización de hoy. El dominio de Palestina es la garantía para el control de las fuentes de petróleo y el transporte para suministrar a Europa y el mundo Occidental”.

Alfred Lilienthal, asesor del gobierno de EEUU para Oriente Próximo de 1945 a 1952, judío que se declaró antisionista, dejó dicho:

“Los países árabes suministran el 98% del petróleo para el mundo occidental, y si algún día los árabes cierran esa puerta nos hunden”, recogido en el documento presentado al Congreso sobre la Historia de Oriente Próximo, lo encuentran en el libro que les ofrezco aquí y pueden bajarse.

Todo proviene del “orden basado en reglas”, el manual de los imperialistas para oprimir a los pueblos, la burla de la Humanidad desde hace 75 años que empujaron en la creación de la ONU con la partición invasión de Palestina. Y ahora amenazan con dos portaaviones yanquis, el Eisenhower, el personaje que ordenó el bloqueo de Cuba, y el Ford, último perdedor de la guerra del Vietnam, indultó a Nixon condenado por el Watergate, calificado por sus mismos seguidores como un inútil incapaz de andar y masticar chicle, esos dos portaaviones cuyos nombres significan muerte.

La muestra de servilismo y la falta de dignidad de todos los seguidores de EEUU, siguiendo los planes del imperio acompañan los asesinatos que los sionazis cometen protegidos por EEUU y por la UE. Si alguno de esos gobiernos tuviese un gramo de humanidad, si de verdad fuesen demócratas, si se apoyasen en los Derechos Humanos, estaría defendiendo al Pueblo Palestino, pero no, se lavan todos las manos para acompañar la conquista neocolonial planeada, acordada, y empujada desde las élites anglosajonas, ingleses, estadounidenses, y quienes trocearon con ellos la región de Oriente Medio, Francia y Alemania, detrás de ellos el resto gritando contra la Resistencia Palestina que lo único que hace es defender su patria, nunca ninguno de esos que ha hecho nada para defender a un solo niño o niña Palestina mártir por las balas y las bombas sionazis.

Hay manifestaciones de solidaridad de los pueblos del mundo con la Resistencia Palestina, y en EEUU, Inglaterra, Francia y Alemania las bandas uniformadas de los regímenes de tales países apalean y detienen a los manifestantes.

Los sionazis, su ejército y sus bandas paramilitares de colonos, demuelen la ciudad de Gaza, asesinan en menos de una semana a casi 3,000 Palestinos y dejan a otros tantos heridos, entre los que hay centenares de niños y niñas, y el resto de la población indefensa, y les han robado el agua, la energía eléctrica, la comida, … en las próximas horas los sionazis van a multiplicar por miles los seres humanos asesinados de todas las edades: ningún gobierno bajo el imperialismo tiene ni la más mínima dignidad, son colaboracionistas de los sionazis, ninguno rompe con el asesino, todos han permanecido callados durante estos 75 años que los encargados del plan nazi “la solución final” vienen realizando, y que empezaron con ayuda inglesa las hordas criminales pagadas primero por los Rothschild.

Insisto, no se olvide que el Complejo de negocios militar industrial, compuesto por las multinacionales del armamento, dirigidas por el 80% de los generales yanquis, que con sus lobbys dominan el gobierno insuflado de la doctrina Monroe con su propaganda de ser elegidos por Dios por lo que se invisten de supremacistas, no hay idea más hipócrita y anti humana. Sobre esa propaganda se ha hecho imperio a base de guerrear contra todo país que antes debilita económica, social y políticamente.

Los habitantes de esos países que se dicen “occidente” dirán, como los nazis tras la Guerra Mundial, que no sabían lo que hacían sus gobiernos, pero eso no les exime de su responsabilidad ante la Historia. ¿Y los sionistas que llenan los aeropuertos del ente ocupante para largarse de vuelta a su país de origen, lo saben?: lo saben por que se van tras la victoria de la Resistencia, victoria que quienes piensan desde los parámetros de los imperialistas no pueden entender que la audacia, la conciencia, y la unidad de los pueblos les ha dado la victoria haciendo cambiar el mundo. Y “occidente” haciendo propaganda para que la mente de su población no sepa y no haga caso de otra voz que la de su amo. De la ignorancia sale lo peor, las mentes son manejadas por los intereses ahora de EEUU, enemigo de la razón.

En corrupción mental alimenta de segundas el ente sionista, solo el odio que produce el supremacismo puede hacer que los niños de gente con esa educación, preguntados en sus colegios qué piensan o sienten al ver a un niño Palestino, han respondido que piensan y sienten deseos de matarlo. Generaciones empujadas a realizar el plan imperialista de eliminación de la población, genocidio para que la potencia imperial, una minúscula bolsa de super hiper mega millonarios, se sostenga como dueña del mundo, pero relativamente: una encuesta a nivel mundial daba como resultado que el régimen más despreciable del mundo era el del ente sionista.

Los pueblos lo señalan, no quieren a quienes dicen que tienen derecho a destrozar la paz. En la Unión Africana expulsaron a la delegación sionazi cuando intento colarse en la última reunión que ha tenido; en la ONU cuando intervenía el representante de Irán, el chulesco sionazi intentó boicotear la sesión y lo expulsaron, son acciones ejemplares ante el enemigo de los pueblos, incumplidor de todas y cada una de las resoluciones que se emiten.

Pero si aquí queda una parte, no se olvide que el protector de semejante bodrio neocolonial que es EEUU, dispone del Complejo del negocio de matar e invierte en Oriente Medio el 30% del armamento que fabrica, Oriente Medio, una región habitada solo por el 5% de la población mundial, pero que dispone de bienes de un valor inmenso, hemos visto más arriba las declaraciones de los gerifaltes yanquis y sionistas, bienes materiales por los que los sionazis quieren neocolonizar expulsando al Pueblo Palestino. Pero no podrán, el pueblo Palestino no va a abandonar su tierra, va a ser libre, independiente y soberano como lo ha sido Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, …

En las próximas horas, en los próximos días, se pone sobre la mesa la creación del Estado Palestino, que ya reconocen más de 135 países, que los árabes que se sometían con el Acuerdo de Abraham al ente sionazi han suspendido su relación, que las grandes potencias como China y Rusia urgen a la creación definitiva del Estado que debió levantarse tras la colonia inglesa, … en fin, es de esos momentos históricos en los que, cuajados de peligros, se necesita que los pueblos y los ejércitos amigos de Palestina demos el paso definitivo en su defensa hasta la victoria.