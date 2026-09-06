Nicaragua y la causa palestina

En estos días, entre el 7 y el 10 de septiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrirá sesiones para escuchar argumentos sobre el caso que Nicaragua ha llevado contra Alemania por su apoyo al genocidio denunciado por Nicaragua contra las familias palestinas en Gaza.

Nicaragua argumenta que Alemania, al brindar apoyo político, financiero y militar a Israel y por haber retirado financiamiento a la Organización de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados Palestinos, “está facilitando la comisión del genocidio y, en cualquier caso, ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para prevenir la comisión de genocidio”.

Actualmente, la cifra oficial de las autoridades palestinas sobre el número de muertos por motivo de la agresión armada israelí contra la población civil ronda las 74,000 personas identificadas. La cifra de personas muertas no incluye un número desconocido de personas desaparecidas que permanecen debajo de la enorme extensión de los escombros de los incontables edificios destruidos por los bombardeos israelíes.

La gran mayoría de las personas muertas han sido mujeres, niños y niñas. Un informe de la ONU del pasado mes de junio reportó más de 20,000 niños y niñas palestinos muertos y más de 44,000 heridos desde octubre de 2023, comentando que la “abrumadora escala y tasa de niños muertos y heridos en Gaza no tiene paralelo en los conflictos modernos a nivel mundial”.

Fue en este contexto que Nicaragua inició el proceso contra Alemania ante la CIJ el 1 de marzo de 2024, cuando ya estaba absolutamente clara, según la posición nicaragüense, la profundización por parte del régimen israelí de su campaña de masacre indiscriminada contra miles de familias palestinas en Gaza.

El caso de Nicaragua contra Alemania complementa el caso llevado ante la CIJ por el Gobierno de Sudáfrica algunas semanas antes, directamente contra el Estado israelí por motivo no solo de lo que Sudáfrica denuncia como genocidio en Gaza, sino también por el ilegal sistema de apartheid aplicado durante décadas en Palestina por las fuerzas de ocupación israelíes.

Tanto Nicaragua como Sudáfrica tienen lazos históricos entrañables con el pueblo palestino desde sus respectivas luchas revolucionarias por la liberación nacional.

Los lazos históricos

En el caso de Nicaragua, desde su fundación en 1961, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha apoyado la causa palestina de múltiples maneras.

Entre sus mártires en sus primeros años de lucha estuvo el compañero Selim Shible, quien había militado como estudiante contra la dictadura somocista antes de integrarse al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su padre había sido forzado a migrar al extranjero, llegando a Nicaragua después de la muerte de sus padres a manos de la ocupación sionista en Palestina.

Precisamente por la simpatía de su padre hacia el movimiento guerrillero palestino Al Fatah, formado en 1959, su familia había sido perseguida por el régimen somocista. En 1964, a la edad de 20 años, el joven Selim se integró al FSLN y ayudó a establecer la guerrilla urbana en Managua antes de caer en acción en 1967 a manos de la Guardia Nacional.

En ese momento histórico, la lucha palestina fue la más clara expresión de la lucha del mundo mayoritario contra el colonialismo y el imperialismo occidental, ya que Israel fue respaldado por casi todos los poderes imperialistas norteamericanos y europeos.

Gracias al apoyo de los países occidentales, Israel podía servir como apoyo a las dictaduras y gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe, de tal manera que, en los años 1970, el régimen somocista compraba casi todas sus armas a Israel.

En cambio, Palestina tenía la solidaridad de todos los pueblos en lucha alrededor del mundo, desde Cuba hasta Vietnam y la República Popular Democrática de Corea, además de los países africanos recientemente independientes y todos los movimientos de liberación nacional, incluyendo el Frente Sandinista en Nicaragua.

Así que era natural que hubiera un intercambio y colaboración entre estos movimientos que compartían la misma lucha por la independencia de sus países del dominio imperialista.

En el caso de Nicaragua, los lazos con Palestina incluyen la colaboración con el General Sandino del compañero palestino Ghadeer Abu Sneineh, nacido en Colombia.

El escritor Martín Alejandro Martinelli ha señalado cómo, después del asesinato de Sandino, el compañero Ghadeer fue a Palestina para luchar contra la ocupación británica de su país en ese tiempo.

En solidaridad con la Organización para la Liberación de Palestina, revolucionarios sandinistas dieron sus vidas en la lucha armada para Palestina.

Los compañeros Patricio Argüello Ryan y Juan José Quezada participaron en destacadas acciones guerrilleras del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en una de las cuales el compañero Patricio Argüello cayó el 6 de septiembre de 1970.

Docenas de militantes sandinistas recibieron entrenamiento militar con las fuerzas palestinas radicadas en el Líbano y en Argelia para poder enfrentar a la altamente preparada Guardia Nacional somocista.

El Gobierno revolucionario

En julio de 1980, Yasser Arafat, el dirigente histórico del pueblo palestino, visitó Nicaragua para celebrar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista del año anterior.

Los intercambios profesionales en la medicina, la educación y la agricultura de la primera etapa de la revolución eran constantes, pero fueron interrumpidos por los 17 años de los gobiernos neoliberales, considerados por el texto como sumisos a la política exterior norteamericana.

En la segunda fase de la Revolución, desde enero de 2007, el Gobierno ha insistido constantemente en el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, basado en las normas del derecho internacional y con su capital en Jerusalén.

En 2010, se cortaron las relaciones diplomáticas con Israel por motivo del ataque israelí contra una flotilla de la paz, en el que las fuerzas israelíes asesinaron a diez activistas civiles pacifistas e hirieron a más de treinta.

En 2013, el compañero Riad Malki, ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, visitó Nicaragua y reafirmó las relaciones de solidaridad y cooperación entre ambos pueblos:

“Yo he sentido el deseo sincero de seguir apoyando a la causa Palestina por parte del Comandante Presidente Daniel Ortega. Yo siento profundamente que el pueblo de Nicaragua sigue apoyando y quiere ver a Palestina como Estado libre e independiente… Tenemos buena cooperación a nivel de nuestros embajadores en las Naciones Unidas, en diferentes organizaciones internacionales y nosotros queremos ver algo más, por eso estoy aquí como Canciller palestino, tratando de ver cómo podemos promover las relaciones para llevarlas a otros niveles de cooperación y apoyo”.

En diciembre de 2018, una delegación de la Agencia de Cooperación Internacional de Palestina acordó con nuestro Ministerio de Salud un intercambio profesional para reforzar la capacidad profesional en las diferentes técnicas quirúrgicas.

La ministra Sonia Castro comentó:

“Eso es lo que hacen los países hermanos, eso es lo que hacen los países solidarios como Palestina, al cual Nicaragua le tiene un enorme reconocimiento por su valentía, por su dignidad y que somos hermanos en la lucha por los derechos de las mayorías”.

En 2019, el compañero Imad Zuhairi, director de la cooperación palestina, comentó:

“Nosotros tenemos que apoyar a Nicaragua, siempre vamos a apoyar y vamos a hacerlo con nuestro capital y a fortalecer a Nicaragua a través de sus programas de apoyo, expresar nuestra solidaridad, pero más importante es llevar la solidaridad a la práctica, implementando programas que son importantes, llevarlos al terreno”.

Ha sido invariable y constante, de parte del Gobierno de los copresidentes, el comandante Daniel y la compañera Rosario, su apoyo a una justa resolución del conflicto en Palestina.

El pasado 29 de julio de este año, el Gobierno declaró:

“Desde esta Nicaragua Cristiana y Bendita, Patria Sagrada, respaldamos y apoyamos todos los esfuerzos encaminados a alcanzar el incuestionable Derecho del Pueblo Palestino a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, en base a las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Este como su Capital, conforme lo establecido por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

El Pueblo Nicaragüense continuará alzando su voz a favor de la Causa Palestina y clamando por Justicia y Paz, por la Libertad y Dignidad del Pueblo Palestino; la solución de dos Estados es una exigencia internacional y el único camino hacia la Paz Justa y Duradera”.

Solidaridad popular

El apoyo solidario del pueblo nicaragüense a la causa palestina también ha sido constante.

Al inicio de 2024, la Alcaldía de Managua nombró la pista que va por los barrios San Sebastián y San Antonio, en el Distrito 2 de la ciudad capital, como Pista Gaza y, el 9 de febrero, inauguró allí el Parque Palestina, con una extensión de unos 14,000 metros cuadrados, lleno de árboles y estatuas en honor a Palestina.

La compañera alcaldesa Reina Rueda enfatizó el significado del parque:

“Honrando a ese pueblo luchador, heroico pueblo hermano de Palestina, estamos muy contentos con todo el equipo de trabajo de Palestina que viene trabajando con nuestro Gobierno, porque la amistad es histórica entre la Revolución Sandinista y ese pueblo hermano”.

En la Asamblea Nacional, el compañero diputado Wilfredo Navarro ha enfatizado la solidaridad de Nicaragua con Palestina ante lo que calificó como la barbarie de la agresión genocida israelí.

Explicó en 2024 cómo Gaza “es tierra arrasada, hay una destrucción total de la infraestructura. Porque además de poner el blanco de sus bombas sobre los niños y las mujeres palestinas, los israelíes están destruyendo toda la infraestructura. Les han destruido calles, carreteras, edificios, hospitales, ambulancias, centros de salud, escuelas, universidades, viviendas… estos malvados con el apoyo del imperialismo están poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundial, porque en cualquier momento pudiera iniciarse una guerra nuclear que afectaría a todos los pueblos del mundo”.

El pueblo palestino reconoce la solidaridad de Nicaragua en la lucha para hacer una realidad un Estado palestino con fronteras seguras y un territorio estable, libre de la agresión israelí.

El 19 de julio de 2024, la heroica compañera palestina Leila Khaled declaró en Managua:

“Estoy muy orgullosa de vosotros hoy, orgullosa de que habéis elegido un Liderazgo que ha combatido al Imperialismo, al Colonialismo, que ha triunfado, y que triunfa hoy, hacia un rumbo de desarrollo. Estoy orgullosa de este Liderazgo… que ha denunciado a los asesinos de niños y de bebés ante la Corte Internacional de Justicia, contra Alemania que da su apoyo a los asesinos… Saludo a este gran Liderazgo, fuerte, revolucionario, siempre triunfante.

Nunca vamos a olvidar a este Pueblo y a todos los que nos han apoyado desde el inicio de los ataques contra Palestina. Porque sabemos que los Revolucionarios, los que aman la Libertad siempre apoyan a las Causas Justas”.

Así que, al respaldar al pueblo palestino, la Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria levanta la voz de la razón y la humanidad y, a pesar de sus limitados recursos, actúa para promover la Paz de una manera consecuente con los más altos valores morales.

Nuestro Comandante Daniel ha explicado:

“Hemos logrado recuperar la Paz, y esta es una Victoria del Pueblo nicaragüense, que quiere la Paz, que ama la Paz, que defiende la Paz. Y lógicamente, si queremos la Paz para Nicaragua también queremos la Paz para el Mundo, por eso hemos respaldado Iniciativas que se han tomado, en primer lugar diría yo la más urgente para que se detenga el genocidio en contra del Pueblo Palestino, donde incluso la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado con toda claridad”.

De igual manera, nuestra copresidenta, la compañera Rosario, en diferentes momentos ha hablado sobre la solidaridad de Nicaragua con el pueblo palestino:

“… nos hemos pronunciado en Naciones Unidas, contra el genocidio como desde siempre. Contra la política de exterminio como desde siempre, como contra la política que pretende dejar fuera de su propia Tierra al Pueblo Palestino….

Honor al Pueblo Palestino! Rendimos Honor a su valentía, a su gallardía, a lo que sabemos que representan como Defensores de Derechos y de Justicia.

Y en estos momentos en que se desata la furia de los que creen que pueden todo, rendimos Honores… Honor y Gloria al heroico Pueblo Palestino!”