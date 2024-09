La Humanidad camina de puntillas

Los escenarios de acción fascista están sometidos a terremotos permanentes. El sionismo, uno de los nombres del fascismo, ahí, en el día a día, se muestra con sus bombardeos mesiánicos mientras desprecia en sus emisoras y por boca de sus emisores al resto del mundo: 8 a 15 millones de sionistas en la colonia de EEUU y en el mismo EEUU, contra 8.000 millones de seres humanos en todo el mundo: violencia fascista, con su supremacismo y expansionismo, contra los Acuerdos de los gobiernos en términos de igualdad y respeto por la paz.

En los últimos días, no les bastaba con asesinar al Pueblo Palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, no les bastaba con bombardear a todos los países de su entorno y asesinar dirigentes políticos y ciudadanía, no les daba el resultado de la guerra generalizada, y han sembrado el terror en El Líbano haciendo estallar miles de teléfonos móviles y walkie talkies en manos de la población civil, niños, adultos de todas las condiciones, estudiantes, médicos, conductores, trabajadores diversos, representantes políticos y militares, … ¿Qué van a hacer en la ONU, en el Consejo de Seguridad?, ¿se va a tomar alguna medida práctica contra el fascio colonial de EEUU? (que resulta, aparecen en los documentos del régimen sionista hermanados con “Vente”, la organización fascista de Corina Machado y G. Urrutia).

Las corporaciones propagadoras del fascismo, televisiones, radios, canales de redes sociales, periódicos, al servicio del fascismo en el estado español han celebrado los atentados terroristas contra la población civil, con gran satisfacción, tratando el terrorismo como una hazaña de los servicios secretos sionazis.

También habrían celebrado con toda su fanfarria si hubiese triunfado el golpe de estado de los fascistas preparados por la CIA en Venezuela. La actitud de semejantes conformadores de opinión los cataloga como seguidores de los okupas invasores de Palestina, y los hace partícipes de la gran guerra que el imperialismo promueve con sus huestes fascistas en todos los continentes. Allí donde el poder de EEUU se impone se reproducen las propagandas, las opiniones partidistas, y los sistemas de censura y control político social.

Observe usted, de los 193 países que conforman la ONU, 124 votan a favor de que se sancione al ente colonial y que la entidad colonial detenga la guerra en un plazo de 12 meses, ¿todavía 12 meses para permitirles que sigan asesinando? (la CIJ había pedido en enero que detuviese su guerra “en el plazo más breve posible”); EEUU israel, Argentina, Chequia, Fiji, Malawi, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Tonga y Tubalu, colonias-bases militares votaron en contra, y 43 más de esa misma calidad se abstuvieron, juntos los dos grupos de gobiernos son los que aplauden y jalean los golpes del fascismo en Centro América, el Caribe y América del Sur.

Tan necesario les resulta el fascismo como herramienta de control y sometimiento que prefieren reconocerse como elementos fuera de la Ley Internacional Humanitaria y se burlan de los principios que firmaron en la ONU para ser parte de la organización. El terrorismo es el componente de su misma naturaleza, aquí tienen la noticia:

Pravda ha sacado a la luz que la fabricación, distribución y venta de los dispositivos electrónicos que explotaron en las manos de la población libanesa causando numerosos muertos y miles de heridos de todas las edades y condiciones, eran estadounidenses sionazis.

Emplearon empresas que eran tapaderas sionazis en Chequia, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría, y los que figuraban como directores que eran parte de los servicios secretos del ente colonial en Palestina, se fugaron de sus sitios desde Bulgaria, volaron primero hasta Liverpool y Bérgamo y desde allí volaron a esconderse a EEUU.

En Bulgaria les facilitaron escapar y han eliminado todas las pistas que daban con su acción en el país y sus vínculos con la embajada de EEUU. Pero no solo Bulgaria ha colaborado claramente en el acto terrorista contra el pueblo libanés, también Rumanía y Hungría han negado cualquier posible investigación del proceder de los terroristas en sus territorios, y por lo que respecta a Chequia y Polonia no hay ninguna declaración aunque su implicación es conocida a partir de las empresas tapadera de los sionazis que hicieron llegar a El Líbano los aparatos que han hecho explotar mediante infiltrados del Mosad en el país.

Por último la entidad colonial estadounidense, representante de esos 56 regímenes que votan/se abstienen en la ONU contra el derecho a la existencia de Palestina, a continuación ha bombardeado, con bombas estadounidenses y de esos 56, la ciudad de Beirut, su zona céntrica y sus barrios populares así como el resto del país, y lo ha hecho de la misma manera que bombardea al Pueblo de Gaza, con lo que ha asesinando a cientos de personas y causado miles de heridos, además de la destrucción general.

Los Netanyahu, el Hitler mantenido por el cordón umbilical del centro fascista de EEUU, quiere ser el mercenario proxi que expanda la guerra en el frente de Asia Occidental, por Europa ya se encarga el régimen del hitlerito Zelenki, tras ellos van celebrándolo esos regímenes que votan/se abstienen contra la independencia de Palestina, quieren someter a los 124 países del mundo que escriben en la Historia que los inversores de Wall Street buscan acabar con la Humanidad, y la Humanidad camina de puntillas.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN. Colaborador del canal Antiimperialistas.com, de la Red en Defensa de la Humanidad.