El Pueblo Palestino no quiere elogios, quiere actos

Versos de la canción titulada “Valientes”, interpretada por el grupo musical Buena Fe.

Valientes, la Resistencia del Pueblo Palestino y el Eje de la Resistencia, la forman verdaderos héroes, son quienes sufriendo se levantan e infringen pérdidas al ejército colonial y sus bandas de usurpadores coloniales. La Resistencia Palestina ha llenado de sentimientos solidarios a miles de millones de personas en el mundo, los pueblos libres le tienden su mano y gritan contra el neofascismo, el sionismo. La causa del Pueblo de Gaza, la causa Palestina, está sobre las mesas de análisis de todos los intereses a diario, y es causa prioritaria de lo que conforma la mejor Humanidad, es la causa de nuestra totalidad, es la causa en la que se encuentra embutida desde la infancia hasta la ancianidad, la vida de quienes piden a gritos que los árabes se unan, que los pueblos, los gobiernos libres, las organizaciones internacionales solidaridad hagan, hagan, hagan. ¿No hay una Alianza Mundial que actúe en favor de lo que necesitan los Resistentes? Es de la mayor urgencia que se ate las manos a la ocupación colonial, que se la ponga ante los Tribunales, que se la aplique la Ley Internacional. Palestina no se defiende con himnos ni vítores, ¿¡dónde se encuentra el héroe, el grupo de héroes, la población solidaria heroica!? Es de máxima urgencia el apoyo internacional, que el mundo se de la vuelta y ponga fin al genocidio. El Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU, la CIJ, la CPI, las reuniones de todo tipo, grandes y pequeñas, cualquier grupo tiene que manifestar la responsabilidad y dignidad humana que nuestra condición nos asigna, la acción de miles de millones debe significar legítimo derecho de defensa y respaldo de la lucha de Resistencia al colonialismo y al imperialismo, son el ejemplo máximo pues ponen el cuerpo por los derechos de todos nosotros. Es fácil de entender.

Se han emitido últimamente dos Resoluciones del Consejo de Seguridad, la 2735 y la 2728, con ellas se pretende conminar al invasor sionista a detener la guerra y a salir de Gaza, a que entren los alimentos tan necesarios para el Pueblo de Gaza, los medicamentos, el combustible, que vuelvan los desplazados y se provea de alojamiento a la población mientras se reconstruye ciudades, vías de comunicación, canales de suministros, hospitales, centros institucionales, … para que se aleje a los ángeles de la muerte, esa especie supremacista que ha superado todos los sistemas aberrantes criminales que hasta ahora eran conocidos. Es de principio de justicia de los pueblos que sean juzgados los genocidas, ideólogos, dirigentes, los que materializan el crimen asesinando a tiros, con bombas, a cuchillo, lanzando perros rabiosos, enterrando vivos a los prisioneros, a los heridos, matando de hambre, matando de sed, matando de todas las formas posibles e inimaginables: Netanyahu, Yoab Galant, Herzi Halevy, …

Pero no se termina el genocidio en Gaza, el caso de Cisjordania ha permanecido en un segundo plano hasta ahora, pero los sionistas han visto que tienen que ganar tiempo y han atacado a la población desde el 7 de octubre en más de 1.300 ocasiones, todo el Pueblo sufre los ataques, Niños y Niñas, jóvenes, mujeres y hombres, ya son más de 700 asesinados, propiedades incendiadas, viviendas, barrios, ciudades atacadas por el neonazismo sionista que quiere aprovechar el momento en que el mundo mira para que vea lo que son, para que conozcamos su capacidad de destrucción. Es de absoluta justicia que nos preguntemos ¿qué estamos haciendo aquí, amando a éste país, Palestina, como a mí mismo?

No es posible dejar a Cisjordania bajo la ola de asesinatos, de destrucción, de secuestros masivos, no es posible dejar que siga la ocupación, cada día más grande de las Áreas A, B y C y la negativa del régimen colonial a disolver en la nada los escasos poderes de la A.P., no es posible asentir con el bloqueo criminal con el que los invasores buscan la ruina del país para que la población tenga que huir. Los invasores roban todo, el agua, los materiales y herramientas, los ganados, las cosechas, … si algo nos recuerda es a lo sucedido en los días de la Nakba, la catástrofe, así empezó el ocupante colonial en 1948.

¿Se puede esperar algo de lo escrito, o se puede esperar algo de los actos?, ¿es posible una acción unificada de todos los organismos y organizaciones populares e internacionales en una acción coordinada que haga fuerza y cierre el paso a los criminales sionistas? Pero no debe olvidarse que no son los Netanyahu solo, hay que poner en lo más alto al más oscuro agujero en el que se ocultan los sionistas, el “estado profundo” de EEUU, el centro de poder del imperialismo, el que suelta a sus bestias en Palestina, mientras cínicamente habla de “diálogo”, y llega a “aconsejar”, a “pedir”, en su reunión de la Casa Blanca y en su encuentro del sionista Blinken con su bestia encargada Netanyahu, que asesine menos, que necesitan “acordar una tregua”, los Biden quieren llegar a las elecciones con la imagen de haber conseguido una “victoria” en la guerra que lleva a través de su proxi, puntos repetidos por otros gobiernos, los subordinados de EEUU, palabrería en busca de rebajas en la imagen criminal de los Netanyahu. Ninguno de esos regímenes defiende y busca el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU, y esquivan el bloqueo del ente colonial y evitan la denuncia del sionismo como ideario procedente del nazismo, mientras lo presentan en todo tipo de fiestas como un “estado” “democrático” metiéndolo en la vida cotidiana para así hacerlo pasar por “normal”. Pero hemos mencionado las “elecciones” en EEUU, no se piense en cuál es mejor o es peor, son la misma multinacional neocolonial y, por tanto, el “ganador” va a ser Netanyahu, o dígase en su expresión de contenido, el ganador será el sionazismo, el “estado profundo” es sionista, es dueño del mundo financiero, de la banca, del complejo industrial de la matanza de seres humanos, lo que ellos denominan “complejo militar industrial”.

Puesto que el ganador va a ser el netanyuhismo van a proseguir en el proyecto de sostenimiento de la guerra contra la soberanía y la independencia de Palestina, y con ello se hace saber su posición enemiga de los pueblos del mundo. Ahí tienen a EEUU y sus gobiernos lacayos, a éstos los puede identificar por su doble lengua para lavar el propósito colonialista genocida: no defienden la vuelta de los refugiados, la retirada total del ejército invasor, la libertad de los prisioneros palestinos, la reconstrucción de Gaza, la condena de los crímenes de lesa humanidad, la detención y juicio de los responsables y su ideario nazi, el reconocimiento del Derecho a la Autodeterminación de Palestina, …

¿Recuerdan que en el mes de diciembre de 2023 Sudáfrica puso sobre la mesa de la CIJ el caso de genocidio cometido por el ente israelí? , y deben recordar que una serie de países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, …, han apoyado la denuncia y piden que se persiga a los autores de semejante crimen. ¿Y qué regímenes se oponen a la aplicación de la justicia?, los que han interferido durante todos estos meses, los más interesados en el colonialismo, los defensores de la matanza de seres humanos, los que tienen el imperialismo como ideario de pasado, como empleo en el presente y como búsqueda de futuro: EEUU, Inglaterra, Alemania, seguidos del resto de europeos subsidiados por la banca privada europea, sin olvidar a las empresas que hacen negocio apoyándose en la matanza que lleva a cabo el ejército colonial en toda Palestina, entre esas empresas se encuentran varias de titularidad española expuestas en Libremercado.com con el título Empresas españolas con presencia en Israel: CAF, Amadeus, Ruioglass Solar Holding, Naturgi, Siemens, Inditex, Tous, Rioglass, Mango, con su socio Fox Group, Grupo Cosentino, Imasa Ingeniería y Proyectos S.A., City Time Brands, Suaval, Dominion, Maracof, Morillas Brand, OSSA, SegulaTechnologies, Seidor, Silón Aviación, y faltan algunas. Según la Ley Internacional todos los colaboradores de la ocupación y del genocidio deberán ser juzgados y cumplir su condena. Según los Acuerdos Internacionales los gobiernos cumplidores de las leyes se comprometen a intervenir para hacer justicia, pues ya saben qué gobiernos son comprometidos con la Justicia Internacional, y ¡oh casualidad!, en los medios de difusión masiva de mentiras son siempre vilipendiados como dictadores, ¿no es el imperialismo, colonialismo, capitalismo, el causante del genocidio?, parece que esos medios son únicamente de propaganda, mercenarios que atacan en la tela de araña imperial sobre el mundo a los gobiernos democráticos y solidarios.

Recordarán que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido la detención de Netanyahu y su ministro de la guerra, Galant, por crímenes de lesa humanidad, y como resultado tenemos que el régimen de EEUU ha amenazado con persecución y cárcel por el mundo al Fiscal y los Jueces y sus familias en caso de que se atrevan a aplicar la sentencia. Son los mismos criminales que han sido impunes hasta ahora, pero puede que algo empiece a cambiar, sin dejar de pensar que el retraso en el procedimiento es por el lastre que le ponen los que se aprovechan del genocidio. Hay un pronunciamiento explícito sobre las leyes a cumplir, aunque el tribunal no dispone de medios para hacer que se cumplan, pero que son leyes vinculantes a todos los Estados refiriéndose al cumplimiento del Derecho de Autodeterminación, del Derecho Humanitario, de los Derechos Humanos, y las referidas a la ocupación colonial, siempre ilegal, que en su establecimiento es tratada como crimen de guerra.

Lo último de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del colonialismo sionista: es Ley de obligado cumplimiento que se Boicotee, se Desinvierta y se Sancione a la entidad colonialista.

Ya lo saben ustedes actúen contra el genocidio, la Ley está de su parte, el Derecho les asiste, aquí tienen por donde empezar: https://rebelion.org/no-thanks-la-app-para-boicotear-las-empresas-que-financian-y-apoyan-a-israel/

Recuerden el comienzo de la nota: Antes que todo fueran himnos y vítores /… / Qué estoy haciendo aquí / Amando a este país como a mí mismo / No, que va / No hay heroísmo / vine a darle un beso al mundo y nada más /…

Versos de la canción titulada “Valientes”, interpretada por el grupo musical Buena Fe. https://www.youtube.com/watch?v=lmIkb2B6tcg

Valientes, la Resistencia del Pueblo Palestino y el Eje de la Resistencia, la forman verdaderos héroes, son quienes sufriendo se levantan e infringen pérdidas al ejército colonial y sus bandas de usurpadores coloniales.

El Pueblo de Gaza, el Pueblo de Palestina no quiere elogios, quiere actos.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN. Colaborador del canal Antiimperialistas.com, de la Red en Defensa de la Humanidad.