El impacto en Centroamérica del intercambio con la República Popular China

Es común y lógico al explorar el tema del impacto de la República Popular China en América Latina y el Caribe enfocar en el aspecto económico y comercial del intercambio.

Vale la pena recordar que el Banco Mundial en Abril 2022 reportó que en los anteriores 40 años China apoyaba a 800 millones de su población a salir de la pobreza, lo cual equivale a 75% de la reducción de la pobreza a nivel mundial en ese período.

Entonces, en el caso de América Central, es probable que el impacto más importante del intercambio con China va a ser la reducción de la pobreza en la región gracias especialmente al desarrollo de la infraestructura moderna que mejora la conectividad regional e internacional.

La reducción de la pobreza sera el aspecto económico concreto de una visión imaginaria y espiritual con la cual China puede enriquecer las dimensiones política, social y cultural de la vida nacional de nuestros países.

El Presidente Xi Jinping, lo ha expresado en estos términos desde el inicio de la Iniciativa de la Franja y Ruta, por ejemplo en una entrevista de 2013 con medios latinoamericanos y caribeños sobre “El cumplimiento del sueño china beneficiará también a los demás pueblos del mundo”. Entre sus palabras, el presidente Xi Jinping comentó (1):

“Para cumplir el sueño chino, hay que persistir en el desarrollo pacífico. Seguiremos inalterablemente el camino de este desarrollo y aplicaremos invariablemente la estrategia de apertura basada en el beneficio mutuo y la ganancia compartida: no solo nos dedicaremos a desarrollar China, sino también subrayamos nuestras responsabilidades con el mundo y nuestras contribuciones a este; beneficiaremos no solo al pueblo chino, sino también a los demás pueblos del mundo. El cumplimiento del sueño chino traerá al mundo paz, no turbulencia; oportunidades, no amenazas. América Latina y China están separadas por océanos pero unidas de corazón. A una y a otra las vinculan no solo una profunda amistad tradicional y lazos estrechos de intereses, sino además la persecución afín de bellos sueños.”

En los últimos diez años que han seguido esas palabras del Presidente Xi Jinping en 2013 han visto una fuerte ofensiva ideológica y política contra el desarrollo humano de los pueblos de América Latina y el Caribe de parte de Estados Unidos y sus cómplices entre las élites locales.

Entre las figuras más estridentes y agresivas ha sido la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses. La General Richardson no cansa en insistir sobre lo que ella ha llamado ante el Congreso estadounidense la influencia maligna de la República Popular China.

Sin embargo, son ella y sus colegas que impulsan de manera agresiva la militarización de la región e intensifican las provocaciones contra Venezuela en su disputa con Guayana sobre el territorio del Esequibo.

La Doctrina Monroe

Entonces, cuando se explora el impacto en América Latina y el Caribe de su intercambio con China, es necesario tener en mente la agresiva reacción imperialista de parte de Estados Unidos.

Sencillamente las clases gobernantes norteamericanas no aceptan que los países de América Latina y el Caribe establezcan relaciones soberanas e independientes con la República Popular China.

Nunca han renunciado la Doctrina Monroe originalmente enunciado en 1823. Las élites de Norte América insisten que deben de tener el derecho preferencial al control de y el acceso a los recursos naturales de la región latinoamericana y caribeña y de sus ubicaciones estratégicas.

La más clara expresión de esta realidad ha sido el genocida bloqueo de más de 60 años contra Cuba y más de diez años de contraproducentes medidas coercitivas agresivas contra Venezuela.

En relación a Centroamérica, las clases gobernantes norteamericanas ven el desarrollo económico independiente de los países de la región no como una gran oportunidad para el desarrollo humano de sus poblaciones, sino como una amenaza a su propio poder y control, tanto económico y político como ideológico y cultural.

Sin embargo, la fuerza del impulso visionario del gobierno chino ha establecido un consenso dentro de la región que el significativo volumen de comercio con la economía China, su estratégica inversión directa en la región y su activa diversificación de la oferta financiera disponible son esencial para el desarrollo humano de la región.

Cooperación, comercio y democratización

En 2022, del total de las exportaciones chinas a nivel global, solamente 4.8% se dirigía a América Latina y el Caribe. Entre los quince principales destinos de exportaciones chinas para ese año, solo México figuró entre los países de la región, importando bienes con un valor de US$81.4 mil millones.

El Foro China-América Latina y Caribe de 2014 había acordado un marco de cooperación para el desarrollo enfocado en obras de infraestructura, manufactura e innovación tecnológica, el desarrollo del sector energético y el uso racional de los recursos naturales.

En cambio, la política estadounidense hacia la región enfatiza el papel del sector de la empresa privada para la región sin ofrecer planes concretos de obras de infraestructura, de desarrollo tecnológico o mejores opciones de financiamiento.

Los países de América Central ofrecen un ejemplo claro de los dilemas políticas y las ventajas económicas que surgen ante la democratización económica regional impulsada por China dentro del marco de cooperación acordado en 2014 a nivel latinoamericano.

Aunque para el momento ha sido relativamente lento el avance de la reducción de pobreza en la región, la población centroamericana de más de 53 millones de personas constituye un mercado significativo que tiene el potencial de constituir también un bloque político importante a nivel internacional.

Costa Rica reconoció a la República Popular China en 2007, Panamá en 2017, El Salvador en 2018, Nicaragua en 2021 y Honduras en 2023. Solo Belice y Guatemala todavía reconocen a la provincia china de Taiwan como un estado independiente.

Población de los países centroamericanos País Millones de personas Costa Rica 5.3 El Salvador 6.5 Guatemala 19.4 Honduras 10.4 Nicaragua 6.9 Panamá 4.6 Total 53.1 millones datos tomados de https://countrymeters.info/

En el caso de América Central, a nivel global el total de exportaciones de los seis principales países centroamericanos en 2022 fue alrededor de US$74 mil millones y el total de importaciones fue alrededor de US$102 mil millones.

En este momento la balanza de comercio de la región centroamericana con Estados Unidos y China es bastante similar aunque sin duda la tendencia futura será que la región tendrá un déficit comercial progresivamente más grande con China por motivo de la creciente apertura comercial con Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La siguiente tabla presenta las cifras de importaciones y exportaciones de la región para el año 2023 con la República Popular China y Estados Unidos de Norte América respectivamente.

Comparación de importaciones y exportaciones

de los países centroamercianos con China y EE.UU para 2023

(en mil millones de US$) Exportaciones Importaciones Deficit/Excedente a EE.UU a China de EE.UU. de China con EE.UU. con China Costa Rica 10.3 2.92 9.14 2.78 1.16 0.14 El Salvador 2.57 0.16 4.26 1.63 -1.69 -1.47 Guatemala 5.3 0.32 9.74 4.6 -4.44 -4.28 Honduras 5.84 0.08 6.74 1.83 -0.9 -1.75 Nicaragua 4.9 0.28 2.37 0.82 2.53 -0.54 Panama 0.55 1.62 11.2 11.32 -10.65 -9.7 totales 29.46 5.38 43.45 22.98 -13.99 -17.6 datos tomados del sitio web https://tradingeconomics.com/

Un poco de contexto

Actualmente, China es el único país en el mundo que es activo en todos los sectores industriales clasificados por la Organización de las Naciones Unidas.

Se calcula que el valor agregado industrial de China constituye 30% de ese indicador a nivel mundial, lo cual indica la capacidad de China para estimular la productividad mundial. En 2023 el PIB de China creció por 5.2%.

China tiene conexiones aéreas directas con más de 100 países. Desde 2018 hay vuelos directos de Beijing a Panamá.

En los últimos 40 años el flete mercantil de China ha llegado a sumar un total de 277 millones de toneladas de peso muerto contra 293 millones para los países de la Unión Europea con sus largas historias de comercio marítimo. China es el segundo más importante usuario del canal de Panamá.

En general, la dinámica económica doméstica de la República Popular China impulsa una lógica de mayor intercambio comercial con un probable consolidación de las exportaciones de China hacia los mercados internacionales, que actualmente son más de 14% de las exportaciones globales de la economía mundial.

A pesar de las distancias y los costos relacionados, América Latina y el Caribe tienen buen potencial como un mercado para las exportaciones chinas.

Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado doméstico de la República Popular China ofrece un mercado de 1.4 mil millones de personas para las exportaciones latinoamericanas y caribeñas.

Los objetivos de China en América Central incluyen no solamente ayudar a garantizar su estabilidad económica por medio de la apertura de prometedoras rutas comerciales sino también importantes objetivos políticos.

Por ejemplo, es imprescindible para la integridad territorial de la República Popular China promover el principio de Una Sola China para avanzar hacia la resolución de la histórica separación de la provincia de Taiwan de China continental.

Y también el avance de un mayor intercambio comercial y de mayores lazos económicos naturalmente fomenta una colaboración más estrecha entre China y sus países socios en los diversos foros internacionales.

Las inversiones de China en América Central

Para Nicaragua los proyectos programados en conjunto con empresas chinas para los próximos años priorizan el sector de transporte y el sector de energía eléctrica. Se planifica un ferrocarril en la ruta Managua-Masaya-Granada, una inversión en la carretera costanera en la Costa del Pacífico del país y la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Punta Huete, cerca de San Francisco Libre al norte de Managua.

Este nuevo aeropuerto permitirá la llegada de aviones más grandes a Nicaragua lo cual va a facilitar mejores opciones de transporte aérea de cargo y de pasajeros tanto para Nicaragua como para los países vecinos de El Salvador y Honduras.

Este mes se anunció el establecimiento de la primera ruta comercial marítima entre el puerto de Tianjin en China y Corinto en Nicaragua.

En el sector de energía eléctrica, se espera la posible construcción de unidades hidroeléctricas en las regiones del Caribe, de 120Mw en Mojokowla y de 253Mw en Tumarín, además de parques de energía solar en diferentes partes del país.

Ya se ha acordado el inicio este año de un proyecto de paneles solares en Ciudad Darío y se espera iniciar otro cerca de San Benito en el futuro cercano.

Aparte del compromiso de China a construir 12000 viviendas de carácter social, también se desarrolla la inversión de empresas chinas en diferentes partes del país, incluyendo proyectos mineros cerca de Chinandega y Mulukuku.

Quizás la inversión más significativa de China en la región hasta la fecha ha sido su participación en la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá después de su ampliación.

Queda a ver si sera posible construir el ambicioso proyecto de un ferrocarril de más de 300 kilómetros de largo entre Ciudad Panamá y la ciudad de David, en el oeste del país cerca de la frontera con Costa Rica.

China entregó el estudio de factibilidad de este ferrocarril en 2019. Aunque el proyecto ha quedado en suspensión hasta el momento, se espera su posible activación bajo el nuevo Presidente José Raul Mulino.

En Costa Rica, después del fracaso del proyecto con una empresa china para construir una refinería de petróleo en 2016, los dos países han avanzado en el desarrollo en otros proyectos de infraestructura.

Actualmente está en construcción un estadio deportivo en San José y una carretera de 107 kilómetros para mejorar el transporte del capital San José al Puerto Limón en la Costa Caribe.

Están en discusión planes para una zona franca en Puerto Limón y la posibilidad de mejoras portuarias en Caldera, el principal puerto del país en el Pacífico, con vistas más adelante de establecer un corredor interoceánico.

En el sector de telecomunicaciones la empresa china Huawei es el principal proveedor de ICE, la entidad que controla el sector en el país.

En Honduras la inversión de China se dirige a proyectos de infraestructura para desarrollar el puerto de San Lorenzo en el Golfo de Fonseca, ampliar 50 kilómetros de una carretera para mejorar el acceso a San Lorenzo y también construir dos puentes cerca de Puerto Cortés en el norte de Honduras para mejorar el acceso a esa facilidad portuaria que da al Mar Caribe y el Atlántico.

Se considera que estas obras son los primeros pasos hacia un posible ferrocarril transcontinental para unir los dos puertos.

China ha ayudado a Honduras mejorar su capacidad hidroeléctrica con la entrada en operación de la planta Patuca 3 ubicado en el Río Patuca en Olancho con un capacidad de 104Mw. Se espera la construcción de otro proyecto de energía hidroeléctrica Patuca 2 con una capacidad de 150Mw.

Por otro lado Hondutel, la entidad que rige las telecomunicaciones en Honduras, está trabajando para modernizar el sistema nacional de telecomunicaciones con la empresa china Huawei.

En julio 2023, Honduras estableció una Comisión Mixta de Comercio e Inversión para supervisar la implementación del Tratado de Libre Comercio que se espera firmar entre los dos países en los próximos meses de este año.

El Salvador también está en el proceso de negociar un Tratado de Libre Comercio con la República Popular China a la vez que China desarrolla inversiones de diversos tipos en el país, entre ellos un nuevo estadio deportivo, una nueva biblioteca nacional, dos plantas para el tratamiento de aguas negras y mejoramientos al destino turístico “Surf City”, una cadena de playas reconocidas para la actividad del surf en la costa salvadoreña.

Igual que en Honduras, las autoridades están colaborando para mejorar las telecomunicaciones con las empresas china Huawei y ZTE. El principal proyecto económico planificado es una posible zona franca combinada con el desarrollo de la infraestructura portuaria en La Unión en el Golfo de Fonseca.

Varios observadores han notado que todos los tres países con costas en el Golfo de Fonseca, El Salvador, Honduras y Nicaragua reconocen a la República Popular China.

Conclusión

En este contexto, vale la pena recordar la profecía de nuestro General Sandino en su “Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar” del 20 de marzo 1929 donde escribió “…lo que nos interesa salvar sin más dilaciones, son la base naval en el Golfo de Fonseca y la ruta del Canal Interoceánico a través de Nicaragua, lugares que en un día no remoto llegarán a constituir tanto el imán como la llave del mundo y, por consiguiente, de hallarse bajo la soberanía latinoamericana, serán un baluarte para la defensa de su independencia sin limitaciones y una válvula maravillosa para el desarrollo de su progreso material y espiritual rotundos.”

Aparte de la importancia de la soberanía geoestratégica de la región, América Central ofrece acceso con tarifas reducidas para empresas de terceros países, como China, al importante mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Este es otro aspecto del desempeño de la región de un papel clave como un centro de la logística comercial internacional.

El avance de la inversión de China en la infraestructura de transporte regional e internacional en América Central significa la realización de la profecía de Sandino que tendrá un impacto sumamente positivo en la reducción de la pobreza entre las poblaciones de los países de la región y en su progresiva integración política y económica.

Nota

1. Intervención de mayo 2013 “El cumplimiento del sueño china beneficiará también a los demás pueblos del mundo” en la colección “Xi Jinping – La Gobernación y Administración de China” Ediciones en Lenguas Extranjeras Cia. Lida. 2018. ISBN 978-7-119-11555-9.