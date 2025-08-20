Ya Noticias ContraReloj – 20 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Pakistán: Escenario catastrófico por torrenciales aguaceros que han dejado al menos 706 fallecidos.
- India: Hombre pierde la vida tras ser atacado brutalmente por pitbull.
- Portugal: Trabajador muere mientras combatía incendios forestales.
- Italia: Emergencia por temporal lluvioso.
- Bolivia: Hallan cuerpecito de recién nacido dentro de una bolsa.
- Brasil: Asesinan a joven por rechazar a narcotraficante.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.