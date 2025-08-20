type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 20 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Pakistán: Escenario catastrófico por torrenciales aguaceros que han dejado al menos 706 fallecidos.
  • India: Hombre pierde la vida tras ser atacado brutalmente por pitbull.
  • Portugal: Trabajador muere mientras combatía incendios forestales.
  • Italia: Emergencia por temporal lluvioso.
  • Bolivia: Hallan cuerpecito de recién nacido dentro de una bolsa.
  • Brasil: Asesinan a joven por rechazar a narcotraficante.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

