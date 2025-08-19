type here...
martes, agosto 19, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 19 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • India: Lluvias extremas le quitan la vida de 68 personas.
  • Pakistán: Monzón deja 706 fallecidos y más de 100 desaparecidos bajo el agua.
  • España: Mueren 2,635 personas por calor extremo.
  • EEUU: Pareja de influencers sobreviven a impactante choque cuando grababan en un Restaurante.
  • EEUU: Rescate de película a hombre atrapado detrás de una cascada.
  • Colombia: Mujer roció gasolina y prendió fuego a su exesposo y su novia.
  • VIRAL: Cineasta derrite dron para capturar la vida del volcán de Islandia.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

