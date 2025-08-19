Ya Noticias ContraReloj – 19 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- India: Lluvias extremas le quitan la vida de 68 personas.
- Pakistán: Monzón deja 706 fallecidos y más de 100 desaparecidos bajo el agua.
- España: Mueren 2,635 personas por calor extremo.
- EEUU: Pareja de influencers sobreviven a impactante choque cuando grababan en un Restaurante.
- EEUU: Rescate de película a hombre atrapado detrás de una cascada.
- Colombia: Mujer roció gasolina y prendió fuego a su exesposo y su novia.
- VIRAL: Cineasta derrite dron para capturar la vida del volcán de Islandia.
