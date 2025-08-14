Ya Noticias ContraReloj – 14 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Rusia: Fallece Reina de Belleza en accidente de tránsito.
- Sudán: Brote de cólera mata a 40 personas en una semana.
- India: Al menos 34 personas perdieron la vida tras una tormenta repentina.
- España: A 3 subió el número de víctimas mortales por los incendios forestales.
- EEUU: Joven que transmitió tiroteos en vivo recibe tres cadenas perpetuas.
- República Dominicana: Investigan hallazgo espeluznante de restos humanos.
Cómo Sintonizar
