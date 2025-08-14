Ya Noticias ContraReloj – 14 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Rusia : Fallece Reina de Belleza en accidente de tránsito.

: Fallece Reina de Belleza en accidente de tránsito. Sudán : Brote de cólera mata a 40 personas en una semana.

: Brote de cólera mata a 40 personas en una semana. India : Al menos 34 personas perdieron la vida tras una tormenta repentina.

: Al menos 34 personas perdieron la vida tras una tormenta repentina. España : A 3 subió el número de víctimas mortales por los incendios forestales.

: A 3 subió el número de víctimas mortales por los incendios forestales. EEUU : Joven que transmitió tiroteos en vivo recibe tres cadenas perpetuas.

: Joven que transmitió tiroteos en vivo recibe tres cadenas perpetuas. República Dominicana: Investigan hallazgo espeluznante de restos humanos.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.