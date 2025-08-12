Ya Noticias ContraReloj – 12 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- China: Se eleva a 15 los muertos tras deslizamientos de tierra.
- España: Incendios dejan primera víctima mortal.
- México: Fin de semana sangriento cobra la vida de 179 personas.
- Ecuador: Casi cinco mil asesinatos en lo que va este año.
- Argentina: Padre mata a sus 2 hijos, hiere a su esposa embarazada y se suicida.
- Argentina: Madre le quita la vida a su beba y prende fuego a la vivienda para borrar evidencias
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.