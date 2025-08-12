type here...
Buscar
31.7 C
Managua
martes, agosto 12, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 12 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • China: Se eleva a 15 los muertos tras deslizamientos de tierra.
  • España: Incendios dejan primera víctima mortal.
  • México: Fin de semana sangriento cobra la vida de 179 personas.
  • Ecuador: Casi cinco mil asesinatos en lo que va este año.
  • Argentina: Padre mata a sus 2 hijos, hiere a su esposa embarazada y se suicida.
  • Argentina: Madre le quita la vida a su beba y prende fuego a la vivienda para borrar evidencias

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

Artículo anterior
Ya Noticias ContraReloj – 11 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456