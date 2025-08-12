Ya Noticias ContraReloj – 12 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

China : Se eleva a 15 los muertos tras deslizamientos de tierra.

: Se eleva a 15 los muertos tras deslizamientos de tierra. España : Incendios dejan primera víctima mortal.

: Incendios dejan primera víctima mortal. México : Fin de semana sangriento cobra la vida de 179 personas.

: Fin de semana sangriento cobra la vida de 179 personas. Ecuador : Casi cinco mil asesinatos en lo que va este año.

: Casi cinco mil asesinatos en lo que va este año. Argentina : Padre mata a sus 2 hijos, hiere a su esposa embarazada y se suicida.

: Padre mata a sus 2 hijos, hiere a su esposa embarazada y se suicida. Argentina: Madre le quita la vida a su beba y prende fuego a la vivienda para borrar evidencias

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.