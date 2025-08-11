Ya Noticias ContraReloj – 11 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Sudán : Al menos 63 personas perdieron la vida en su mayoría niños y ancianos en un campamento por hambre y desnutrición

Japón : Las torrenciales lluvias que azotan el sudeste de Japón cobró la vida de una persona

Francia : El sur de Francia amaneció en alerta roja por una ola de calor sofocante con temperaturas de más de 42 grados

México : La ola de violencia en México no cesa y en los primero días de agosto ya se registran 447 homicidios

Colombia : Cinco personas, tres adultos y dos menores de edad, murieron en el departamento colombiano de Norte de Santander

Chile : Una madre venezolana y sus tres hijos fallecieron al quedar atrapados en un incendio en su vivienda

Viral: Un grupo de mujeres decidió darle un giro inesperado a un espectáculo de rodeo; en lugar de montar toros o caballos se subieron a un sube y baja

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.