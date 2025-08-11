type here...
lunes, agosto 11, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 11 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Sudán: Al menos 63 personas perdieron la vida en su mayoría niños y ancianos en un campamento por hambre y desnutrición
  • Japón: Las torrenciales lluvias que azotan el sudeste de Japón cobró la vida de una persona
  • Francia: El sur de Francia amaneció en alerta roja por una ola de calor sofocante con temperaturas de más de 42 grados
  • México: La ola de violencia en México no cesa y en los primero días de agosto ya se registran 447 homicidios
  • Colombia: Cinco personas, tres adultos y dos menores de edad, murieron en el departamento colombiano de Norte de Santander
  • Chile: Una madre venezolana y sus tres hijos fallecieron al quedar atrapados en un incendio en su vivienda
  • Viral: Un grupo de mujeres decidió darle un giro inesperado a un espectáculo de rodeo; en lugar de montar toros o caballos se subieron a un sube y baja

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

