Noticias Sputnik – 30 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 30 de diciembre de 2025:
- El canciller de la Federación de Rusia advierte que el avance en las negociaciones de paz es imposible sin que Kiev abandone su «política criminal»
- El presidente de Irán, Masud Pezeshkián, advirtió que Teherán responderá de manera contundente a cualquier agresión externa
- Un total de 4.493 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en el estado mexicano de Guanajuato
- Un tiroteo ocurrido en una zona residencial del municipio de Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco, dejó un saldo de tres personas fallecidas