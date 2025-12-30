Noticias Sputnik – 30 de diciembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 30 de diciembre de 2025:

El canciller de la Federación de Rusia advierte que el avance en las negociaciones de paz es imposible sin que Kiev abandone su «política criminal»

El presidente de Irán, Masud Pezeshkián, advirtió que Teherán responderá de manera contundente a cualquier agresión externa

Un total de 4.493 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en el estado mexicano de Guanajuato

Un tiroteo ocurrido en una zona residencial del municipio de Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco, dejó un saldo de tres personas fallecidas