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Noticias Sputnik – 22 de diciembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de diciembre de 2025:

  • “Los funcionarios del régimen de Kiev tienen la intención de huir al extranjero tras su inevitable colapso”, informa la inteligencia rusa
  • El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yván Gil, expresaron su profunda preocupación por las acciones de escalada de Washington en el Caribe
  • Robots causan sensación con un salto sincronizado en un concierto en China
  • La Escasez de ganado en EEUU podría causar cierre de plantas en ese país
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