En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de diciembre de 2025:

“Los funcionarios del régimen de Kiev tienen la intención de huir al extranjero tras su inevitable colapso”, informa la inteligencia rusa

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yván Gil, expresaron su profunda preocupación por las acciones de escalada de Washington en el Caribe

Robots causan sensación con un salto sincronizado en un concierto en China

La Escasez de ganado en EEUU podría causar cierre de plantas en ese país