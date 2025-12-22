Noticias Sputnik – 22 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 22 de diciembre de 2025:
- “Los funcionarios del régimen de Kiev tienen la intención de huir al extranjero tras su inevitable colapso”, informa la inteligencia rusa
- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yván Gil, expresaron su profunda preocupación por las acciones de escalada de Washington en el Caribe
- Robots causan sensación con un salto sincronizado en un concierto en China
- La Escasez de ganado en EEUU podría causar cierre de plantas en ese país