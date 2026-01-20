Noticias Sputnik – 20 de enero de 2026

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de enero de 2026:

Los consumidores e importadores estadounidenses absorben casi la totalidad del costo de los aranceles impuestos por la Casa Blanca

La compañía General Motors despidió a 1.900 empleados de su planta en Ramos Arizpe, en Coahuila, México

El presidente de Estados Unidos señaló que convencerá a su homólogo francés de aceptar la invitación para integrarse en el Consejo de la Paz sobre Gaza

Crece la cifra de fallecidos por los incendios en Chile