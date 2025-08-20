Noticias Sputnik – 20 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de agosto de 2025:
- Más de 30 palestinos murieron en una nueva oleada de hostilidades israelíes en Gaza
- El exjugador ruso de la NBA, Pável Podkolzin, de 40 años, se convierte en el futbolista más alto de la historia
- España y Portugal enfrentan una crisis de incendios forestales, avivada por olas de calor extremo y una sequía persistente
- Más de 30 mil cámaras de videovigilancia se instalarán en la ciudad de México
