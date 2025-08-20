Noticias Sputnik – 20 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 20 de agosto de 2025:

Más de 30 palestinos murieron en una nueva oleada de hostilidades israelíes en Gaza

El exjugador ruso de la NBA, Pável Podkolzin, de 40 años, se convierte en el futbolista más alto de la historia

España y Portugal enfrentan una crisis de incendios forestales, avivada por olas de calor extremo y una sequía persistente

Más de 30 mil cámaras de videovigilancia se instalarán en la ciudad de México



