Noticias Sputnik – 19 de enero de 2026

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 19 de enero de 2026:

Israel lanza una ola de ataques contra Líbano

La demanda mundial de drones suicidas aumentará un 400% para 2030, señala el director general del grupo ruso Rosoboronexport

Al menos 39 personas murieron y otras 122 resultaron heridas en la tragedia ferroviaria ocurrida en Córdoba, España

La Copa Africana de Naciones provocó disturbios en decenas de ciudades europeas