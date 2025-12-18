Noticias Sputnik – 18 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 18 de diciembre de 2025:
- Moscú advierte a la Administración Trump de no cometer un «error fatal» en Venezuela
- El financiamiento extranjero a Ucrania superó los 550 mil millones de dólares en cuatro años
- El sector informático de China tiene un «poderoso respaldo financiero»
- Un incendio forestal arrasa con más de 3 mil hectáreas en diferentes regiones de Chile