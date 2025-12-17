Noticias Sputnik – 17 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de diciembre de 2025:
- El Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán consolida el estatus especial de las relaciones entre ambos países
- “EEUU amenaza la estabilidad energética a nivel global”, denuncia el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López
- El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó que «declaraciones belicosas del Pentágono» minan los esfuerzos por alcanzar un acuerdo en la región
- Las pérdidas económicas globales por desastres naturales ascendieron a 220 mil millones de dólares este año