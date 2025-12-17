Noticias Sputnik – 17 de diciembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 17 de diciembre de 2025:

El Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán consolida el estatus especial de las relaciones entre ambos países

“EEUU amenaza la estabilidad energética a nivel global”, denuncia el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó que «declaraciones belicosas del Pentágono» minan los esfuerzos por alcanzar un acuerdo en la región

Las pérdidas económicas globales por desastres naturales ascendieron a 220 mil millones de dólares este año