En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de enero de 2026:

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, insiste ante el primer ministro israelí en intensificar los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio

Vasili Nebenzia, enviado de la Federación de Rusia ante la ONU, denunció que “Irán se ha convertido en otro ejemplo del uso de métodos de revoluciones de colores”

La actual administración norteamericana «abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, desconociendo los límites del derecho internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos