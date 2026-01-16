Noticias Sputnik – 16 de enero de 2026
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de enero de 2026:
- El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, insiste ante el primer ministro israelí en intensificar los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio
- Vasili Nebenzia, enviado de la Federación de Rusia ante la ONU, denunció que “Irán se ha convertido en otro ejemplo del uso de métodos de revoluciones de colores”
- La actual administración norteamericana «abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, desconociendo los límites del derecho internacional
- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos