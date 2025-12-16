Noti Podcast

Noticias Sputnik – 16 de diciembre de 2025

Por Jonathan Morales
14

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de diciembre de 2025:

  • Al menos 13 menores de edad fallecieron de hipotermia en los últimos días en el enclave palestino
  • La participación de los europeos en el debate sobre la solución del conflicto ucraniano no augura nada bueno
  • El yuan chino se enrumba a una apreciación «significativa» frente al dólar en 2026
  • Dos policías murieron en un nuevo atentado en Colombia
  • Un voraz incendio afecta más de 1.800 hectáreas en Chile
#Podcasts de Sputnik