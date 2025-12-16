Noticias Sputnik – 16 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de diciembre de 2025:
- Al menos 13 menores de edad fallecieron de hipotermia en los últimos días en el enclave palestino
- La participación de los europeos en el debate sobre la solución del conflicto ucraniano no augura nada bueno
- El yuan chino se enrumba a una apreciación «significativa» frente al dólar en 2026
- Dos policías murieron en un nuevo atentado en Colombia
- Un voraz incendio afecta más de 1.800 hectáreas en Chile