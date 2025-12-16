Noticias Sputnik – 16 de diciembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 16 de diciembre de 2025:

Al menos 13 menores de edad fallecieron de hipotermia en los últimos días en el enclave palestino

La participación de los europeos en el debate sobre la solución del conflicto ucraniano no augura nada bueno

El yuan chino se enrumba a una apreciación «significativa» frente al dólar en 2026

Dos policías murieron en un nuevo atentado en Colombia

Un voraz incendio afecta más de 1.800 hectáreas en Chile