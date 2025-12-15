Noticias Sputnik – 15 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 15 de diciembre de 2025:
- La Fuerza Aérea israelí lanzó una serie de ataques contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza
- El famoso museo Louvre, en Paris, Francia, cerró sus puertas por tiempo indefinido
- Moscú manifiesta su apoyo a Nicolás Maduro y critica la «presión descarada» sobre Venezuela
- Los países miembros del ALBA-TCP exigieron el ‘cese inmediato’ de toda amenaza militar contra cualquier país de América Latina