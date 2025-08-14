type here...
Buscar
32.7 C
Managua
jueves, agosto 14, 2025
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 14 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 14 de agosto de 2025:

  • El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, abordarán temas relacionados con la solución del conflicto en Ucrania
  • El Foro Internacional de Sistemas no tripulados que se celebra en el Centro de Innovaciones Skólkovo, convierte a Rusia en potencia mundial de drones y robots
  • La comunidad autónoma de Galicia, España, enfrenta la peor ola de incendios forestales de la historia
  • El Volcán de Fuego, en Guatemala, registró una nueva actividad eruptiva
  • Cerca de 100 personas han muerto en Argentina por la ingesta de fentanilo contaminado, llevando al país suramericano a «la peor crisis sanitaria» de su historia


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Artículo anterior
Noticias Sputnik – 13 de agosto de 2025
Artículo siguiente
Ya Noticias ContraReloj – 14 de agosto 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456