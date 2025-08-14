Noticias Sputnik – 14 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 14 de agosto de 2025:
- El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, abordarán temas relacionados con la solución del conflicto en Ucrania
- El Foro Internacional de Sistemas no tripulados que se celebra en el Centro de Innovaciones Skólkovo, convierte a Rusia en potencia mundial de drones y robots
- La comunidad autónoma de Galicia, España, enfrenta la peor ola de incendios forestales de la historia
- El Volcán de Fuego, en Guatemala, registró una nueva actividad eruptiva
- Cerca de 100 personas han muerto en Argentina por la ingesta de fentanilo contaminado, llevando al país suramericano a «la peor crisis sanitaria» de su historia
