Noticias Sputnik – 14 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 14 de agosto de 2025:

El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, abordarán temas relacionados con la solución del conflicto en Ucrania

El Foro Internacional de Sistemas no tripulados que se celebra en el Centro de Innovaciones Skólkovo, convierte a Rusia en potencia mundial de drones y robots

La comunidad autónoma de Galicia, España, enfrenta la peor ola de incendios forestales de la historia

El Volcán de Fuego, en Guatemala, registró una nueva actividad eruptiva

Cerca de 100 personas han muerto en Argentina por la ingesta de fentanilo contaminado, llevando al país suramericano a «la peor crisis sanitaria» de su historia



