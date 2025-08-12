Noticias Sputnik – 12 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 12 de agosto de 2025:

Rusia conmemora el Día de la Fuerza Aérea

La reunión de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, en Alaska

Washington confirma la suspensión del aumento de aranceles a China durante 90 días

Al menos tres personas murieron a causa de los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocadas por lluvias, en Japón

Cerca de 6 mil personas han sido evacuadas a causa de la Ola de Calor generada por incendios forestales activos en distintas partes de España



