martes, agosto 12, 2025
Noticias Sputnik – 12 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 12 de agosto de 2025:

  • Rusia conmemora el Día de la Fuerza Aérea
  • La reunión de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, en Alaska
  • Washington confirma la suspensión del aumento de aranceles a China durante 90 días
  • Al menos tres personas murieron a causa de los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocadas por lluvias, en Japón
  • Cerca de 6 mil personas han sido evacuadas a causa de la Ola de Calor generada por incendios forestales activos en distintas partes de España


