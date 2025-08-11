Noticias Sputnik – 11 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de agosto de 2025:

Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas a causa de un nuevo bombardeo israelí a un edificio residencial en la ciudad de Jan Yunis, en Gaza

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de «muy respetuosa» la actitud del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, de acceder a reunirse en territorio estadounidense el 15 de agosto, en Alaska

Las autoridades de Turkey suspendieron el tráfico por el estrecho de los Dardanelos a causa de los destructivos incendios forestales



¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!