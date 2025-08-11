type here...
Noti Podcast

Noticias Sputnik – 11 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 11 de agosto de 2025:

  • Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas a causa de un nuevo bombardeo israelí a un edificio residencial en la ciudad de Jan Yunis, en Gaza
  • El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de «muy respetuosa» la actitud del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, de acceder a reunirse en territorio estadounidense el 15 de agosto, en Alaska
  • Las autoridades de Turkey suspendieron el tráfico por el estrecho de los Dardanelos a causa de los destructivos incendios forestales


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

