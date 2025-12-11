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NOTICIAS SPUTNIK

Casi 300 mil familias quedaron sin hogar a causas de los fuertes aguaceros que azotan Gaza.

Según el reporte de afectaciones, más de 125 mil tiendas de campaña resultaron dañadas y destruidas por completo; perdiendo su capacidad de brindar refugio y protección.

Las tiendas de campaña actuales son débiles y no ofrecen protección contra el frío, el viento, ni las lluvias intensas.

Las pérdidas iniciales han superado los 3,5 millones de dólares debido al colapso de las infraestructuras.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

El Kremlin destaca que “Los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones amistosas ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que entró en vigor en noviembre de este año».

Durante la llamada, el mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno del presidente Nicolás Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa.

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China es un «pilar seguro» para el crecimiento económico mundial, destaca el medio chino Global Times.

Esta certeza se basa en la confianza económica demostrada por diversos organismos internacionales e instituciones financieras extranjeras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo y el banco británico Standard Chartered.

Además, la fortaleza institucional del sistema de gobierno en China se sostiene en el liderazgo general del Partido Comunista, la capacidad de movilizar recursos para proyectos de gran importancia y la combinación de un mercado eficiente y una gobernanza eficaz.

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Al menos 7 personas murieron y 30 resultaron heridas al volcarse un autobús, en el poblado de Alto Marquiri, en Perú.

Medios locales reportaron que presuntamente el conductor del autobús se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y se volcara.

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