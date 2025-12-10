En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 10 de diciembre de 2025:

Un gran número de niños en Gaza siguen gravemente desnutridos pese a la tregua

“Rusia trabaja por la paz, no solo por un alto al fuego con Ucrania”, señalan desde el Kremlin

Sputnik y RT son objeto de persecución por parte de Occidente, precisamente por su reconocimiento mundial

La Organización de Naciones Unidas critica las acciones de EEUU contra Venezuela

La plata alcanza nuevo récord y se cotiza en 60 dólares la onza