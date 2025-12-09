Noti Podcast

Noticias Sputnik – 09 de diciembre de 2025

Por Jonathan Morales
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En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 09 de diciembre de 2025:

  • El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entregó la máxima condecoración del país —la Estrella de Oro del Héroe de Rusia— a los soldados rusos que se distinguieron en la operación militar especial en Ucrania
  • El Kremlin tilda de estupidez las acusaciones de que Rusia prepara un ataque contra la OTAN
  • Telegram altera el contenido de Sputnik: la traducción automática distorsiona y sustituye el texto con un sesgo antirruso
  • México rechazó el ingreso a más de 14.000 ciudadanos de países que jugarán el Mundial
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