Noticias Sputnik – 09 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 09 de diciembre de 2025:
- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entregó la máxima condecoración del país —la Estrella de Oro del Héroe de Rusia— a los soldados rusos que se distinguieron en la operación militar especial en Ucrania
- El Kremlin tilda de estupidez las acusaciones de que Rusia prepara un ataque contra la OTAN
- Telegram altera el contenido de Sputnik: la traducción automática distorsiona y sustituye el texto con un sesgo antirruso
- México rechazó el ingreso a más de 14.000 ciudadanos de países que jugarán el Mundial