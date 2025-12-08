Noticias Sputnik – 08 de diciembre de 2025
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de diciembre de 2025:
- El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ordenó implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa
- Un terremoto de magnitud 7.6 se produjo cerca de las costas de Japón
- Una posible escalada EEUU-Venezuela «podría generar consecuencias imprevisibles para el hemisferio occidental»
- Nicaragua abre sus puertas al Festival Internacional de Documentales sobre Rusia
- Una Explosión cerca de una cárcel dejó al menos nueve muertos en Ecuador