Noticias Sputnik – 08 de diciembre de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de diciembre de 2025:

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ordenó implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa

Un terremoto de magnitud 7.6 se produjo cerca de las costas de Japón

Una posible escalada EEUU-Venezuela «podría generar consecuencias imprevisibles para el hemisferio occidental»

Nicaragua abre sus puertas al Festival Internacional de Documentales sobre Rusia

Una Explosión cerca de una cárcel dejó al menos nueve muertos en Ecuador