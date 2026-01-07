Noticias Sputnik – 07 de enero de 2026

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 07 de enero de 2026:

Países europeos critican intenciones expansionistas de EEUU

EEUU interceptó el petrolero Marinera, denunció el Ministerio de Transporte ruso

EEUU pasa por alto la muerte y el sufrimiento de los ciudadanos de Venezuela y Cuba en el ataque estadounidense contra el país sudamericano

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China criticó a Estados Unidos por su intento de limitar la cooperación económica de Venezuela con terceros países