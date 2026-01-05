Noticias Sputnik – 05 de enero de 2026

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 05 de enero de 2026:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, califica de «bandidaje» las acciones de EEUU para secuestrar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro

157 policías fueron capturados en el sur de México por presunto nexo con el narcotráfico

Venezuela rinde homenaje a cubanos fallecidos en ataque de EEUU