Noticias Sputnik – 05 de enero de 2026
En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 05 de enero de 2026:
- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro
- El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, califica de «bandidaje» las acciones de EEUU para secuestrar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro
- 157 policías fueron capturados en el sur de México por presunto nexo con el narcotráfico
- Venezuela rinde homenaje a cubanos fallecidos en ataque de EEUU