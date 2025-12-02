En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 02 de diciembre de 2025:

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, destacó que “Occidente fracasa en sus intentos de controlar la economía global con sanciones”

La Unión Europea está empezando a aumentar su poderío militar a gran escala, pero su complejo industrial de defensa se enfrenta a una grave escasez de un recurso clave

Un reporte de ‘Bloomberg’ revela que “Las reservas están cada vez más escasas en Europa y podrían agotarse en cuestión de meses”

La economía alemana “está en caída libre» y «se encuentra en su peor crisis”, pero el Gobierno no reacciona con la suficiente determinación

Argentina registra un récord histórico de sífilis con 49 mil casos notificados en 2025