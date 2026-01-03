Volteo térmico en Asososca sigue afectando el abastecimiento de agua en barrios de Managua

ENACAL informó a la población de Managua, que el bombeo en la Laguna de Asososca se mantiene apagado nuevamente, ya que durante la noche de ayer se vieron obligados a suspenderlo debido a que los parámetros de olor, sabor y color en el agua se alteraron por encima del normal producto del volteo térmico.

La institución indicó que continúa vigilando y monitoreando la calidad del agua para volver a bombear una vez que el área técnica del Laboratorio certifique que hay condiciones.

A la vez, se ha implementado un plan contingente con cisternas para paliar el desabastecimiento en los barrios Motastepe, Lomas de San Judas, Tierra Prometida, Gruta Javier, Jonathan González, Villa Argentina, Villa Tiscapa, Oscar Turcios Norte, Ricardo Morales Avilés y Juan José Quezada.

También se está abastecimiento con cisternas a las familias de San José Oriental, El Paraisito, María Auxiliadora 2, El Recreo, Altos de Ticomo, Nejapa, Andrés Castro, Colonia Independencia, que son los más afectados durante los periodos en que no se puede abastecer por causa del Volteo Térmico.

ENACAL pidió disculpas por los inconvenientes causados, y solicita a los usuarios que comuniquen cualquier denuncia, emergencia, apoyo con cisternas o problema con el suministro de agua potable a la línea de emergencia 127.