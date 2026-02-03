UNA abre sus puertas a más de 4 mil estudiantes en inicio de Ciclo Presencial

Más de 4 mil estudiantes de nuevo ingreso fueron recibidos en la Universidad Nacional Agraria “Bernardino Díaz Ochoa”, iniciando con este martes la modalidad presencial en las 12 carreras de ingeniería y licenciatura que ofrece la Centenaria del Agro.

UNA recibe a 4 mil nuevos estudiantes en modalidad presencial

Sandra Huerta, Vicepresidenta la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de la UNA, dijo que (UNEN) cuenta con diversos espacios donde el estudiante de nuevo ingreso puede integrarse a los movimientos juveniles deportivos, comunicativos, culturales, entre otros.

Por su parte, el dirigente estudiantil de UNEN, Axel Reyes, recordó que gracias a la voluntad política de Buen Gobierno se mantiene una educación gratuita y de calidad.

La UNA cuenta con espacios para que los muchachos desarrollen sus prácticas, entre ellos laboratorios con alta tecnología. Y otorga a estudiantes beca de residencia estudiantil y beca académica.

