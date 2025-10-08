Tecnología y compromiso revolucionario se unen en nuevo laboratorio Ernesto Che Guevara de la UNAN-Managua

Con la inauguración del laboratorio de computación Ernesto “Che” Guevara, la comunidad universitaria suma un nuevo logro en materia de infraestructura y tecnología, ofreciendo a los estudiantes un espacio moderno para fortalecer sus competencias académicas e integrales.

Nuevo laboratorio Che Guevara impulsa la educación

El acto de apertura se realizó en el pabellón 72, con la participación de estudiantes, docentes y autoridades, quienes destacaron la importancia de contar con equipos de última generación que contribuyen a mejorar la calidad educativa.

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron que este avance es posible gracias a la restitución del derecho a una educación gratuita y de calidad, garantizada por el Gobierno Sandinista. Asimismo, exhortaron a los jóvenes a valorar estos recursos y poner sus conocimientos al servicio del desarrollo social.

El nuevo laboratorio rinde homenaje al comandante Ernesto “Che” Guevara, símbolo universal de lucha, entrega y coherencia revolucionaria. En su nombre, se motivó a la juventud a seguir siendo protagonista de cambio, apostando por la paz, la soberanía y el progreso de Nicaragua.

