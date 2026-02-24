Socorristas de Cruz blanca fortalecen sus capacidades de repuesta
Treinta socorristas voluntarios de Cruz Blanca, participan en un taller de técnicas de instrucción, para fortalecer sus conocimientos y habilidades en rescate en diferentes situaciones de emergencias.
Denis Centeno, director de Cruz Blanca, precisó que este grupo es el primero de varios, para multiplicar las instrucciones, para avanzar en los preparativos y dar un servicio de calidad a las familias.
“Vamos a garantizar una respuesta oportuna y de calidad ante cualquier emergencia, priorizando siempre el bienestar de las familias nicaragüenses”, destacó Centeno.
La Cruz Blanca, cuenta con más de mil 100 socorristas voluntarios para servir al pueblo.
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