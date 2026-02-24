Socorristas de Cruz blanca fortalecen sus capacidades de repuesta

Treinta socorristas voluntarios de Cruz Blanca, participan en un taller de técnicas de instrucción, para fortalecer sus conocimientos y habilidades en rescate en diferentes situaciones de emergencias.

Cruz Blanca: Taller para Socorristas Voluntarios en Emergencias

Denis Centeno, director de Cruz Blanca, precisó que este grupo es el primero de varios, para multiplicar las instrucciones, para avanzar en los preparativos y dar un servicio de calidad a las familias.

“Vamos a garantizar una respuesta oportuna y de calidad ante cualquier emergencia, priorizando siempre el bienestar de las familias nicaragüenses”, destacó Centeno.

La Cruz Blanca, cuenta con más de mil 100 socorristas voluntarios para servir al pueblo.

