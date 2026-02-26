Realizan lanzamiento oficial de evento para amantes de Turismo de Aventura

Este jueves funcionarios del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) hicieron el lanzamiento del evento Aventura Extrema, Cañón de Somoto Trail, a realizarse los días primero y dos de mayo.

Únete a la Aventura Extrema: Cañón de Somoto Trail

Aventura Extrema, Cañón de Somoto Trail, se trata de una prueba de energía y resistencia, donde los participantes podrán inscribirse de manera gratuita en las categorías femenino y masculino en distancia de 18 y 40 kilómetros sobre los distintos escenarios que ofrece este Parque Natural.

La Compañera Anasha Campbell, titular del INTUR, dijo “Es la primera vez que realizamos esta Aventura Extrema, Cañón de Somoto Trail, que es un evento en que se promueve el turismo deportivo, pero también la recreación sana, el esparcimiento, el arte, la cultura y donde se aprovecha sosteniblemente las bellezas naturales que ofrece la tierra de lagos y volcanes, el Cañón de Somoto, Monumento Nacional”.

En esta importante actividad, además del INTUR están involucrados en el comité organizador el Instituto Nicaragüense de Deportes, Movimiento Deportivo Alexis Argüello, Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente y las alcaldías de Somoto y Santa Lucia.

