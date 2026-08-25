Pretoria Women United y Nicaragua analizan proyectos sobre liderazgo y desarrollo comunitario

La Misión Diplomática de Nicaragua en Sudáfrica sostuvo hoy un encuentro con Hafsa Carim, lideresa del movimiento comunitario Pretoria Women United, para intercambiar experiencias sobre participación femenina, desarrollo comunitario y fortalecimiento de capacidades.

Nicaragua y organización de mujeres en Sudáfrica exploran iniciativas de cooperación

Durante la reunión, ambas partes abordaron posibles iniciativas de cooperación en áreas como liderazgo juvenil, igualdad de género, formación de capacidades y desarrollo comunitario.

Pretoria Women United trabaja principalmente con mujeres en situación de desventaja social, incluyendo jóvenes, madres solteras y mujeres que enfrentan desigualdades estructurales.

La representación nicaragüense expuso las políticas públicas desarrolladas en el país para fortalecer la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social.

También destacó el papel que desempeñan las mujeres jóvenes en programas sociales, emprendimientos y distintos espacios de liderazgo comunitario.

La Misión Diplomática resaltó además la participación femenina en instituciones públicas y otros espacios estratégicos del país.

Pretoria Women United destaca experiencia nicaragüense

Hafsa Carim valoró los avances presentados por Nicaragua y destacó la importancia de colocar a las mujeres en el centro de los procesos de desarrollo.

“Si se logra que las mujeres salgan de la pobreza, el país logrará vencer la pobreza”, expresó la dirigente comunitaria.

Carim también subrayó la necesidad de fortalecer redes locales que permitan crear más oportunidades para mujeres y mejorar sus condiciones de vida.

Exploran proyectos conjuntos

Como resultado del encuentro, Pretoria Women United manifestó su disposición de explorar iniciativas conjuntas con Nicaragua en temas de desarrollo comunitario, capacitación, liderazgo juvenil y promoción de la igualdad de género.

La Misión Diplomática nicaragüense indicó que continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con organizaciones comunitarias sudafricanas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países.