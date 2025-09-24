Nicaragua

Nicaragua y Rusia fortalecen cooperación en medicina nuclear

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Una delegación del Gobierno de Nicaragua se reunió este miércoles en Moscú con la Corporación de Energía Atómica de Rusia (ROSATOM) para avanzar en los proyectos de cooperación en materia de salud.

Nicaragua y ROSATOM impulsan cooperación en salud
Durante el encuentro, ambas partes dieron seguimiento a la formulación y diseño del Centro de Medicina Nuclear, cuya construcción está prevista en Managua con el apoyo de ROSATOM.

Además, se discutió el suministro de sistemas de respiración asistida y fármacos oncológicos, entre otros.

La delegación nicaragüense está integrada por Laureano Ortega Murillo, Representante Especial de los Co-Presidentes para los Asuntos con Rusia; Roberto López, Presidente Ejecutivo del INSS; el Dr. Oscar Vázquez, Director de Servicios de Salud del MINSA, y Alba Azucena Torres, Embajadora de Nicaragua.

