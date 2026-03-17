Nicaragua sigue sin reportar personas afectadas por el COVID

El Ministerio de Salud informó que entre el 10 y el 17 de marzo de este año, no se presentaron casos de COVID confirmado.

La institución indicó que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

Asimismo, dio a conocer que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

También detalló que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 580 nicaragüenses y siguen trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

