Nicaragua reduce en 65% la Mortalidad Neonatal entre 2006 y 2025

El Gobierno de Nicaragua alcanzó una reducción histórica del 65% en la mortalidad neonatal, tras comparar los indicadores del año 2006 con los resultados del cierre de 2025.

Este avance es fruto del fortalecimiento del sistema de salud pública, que ha priorizado la atención especializada durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida.

Para alcanzar este logro han sido factores claves el equipamiento de salas neonatales, el rol de las Casas Maternas y la capacitación constante del personal médico.

Bajo el modelo de salud familiar y comunitario, el país continúa garantizando atención gratuita y de calidad, consolidando a Nicaragua como un referente regional en la protección de la vida y el bienestar de las familias.

