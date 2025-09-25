Nicaragua participa en la Semana Atómica Mundial organizada por Rosatom

Por invitación del Gobierno de la Federación de Rusia, una delegación del Gobierno de Nicaragua está participando en la Semana Atómica Mundial, un evento organizado por la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, ROSATOM.

Nicaragua y Rusia refuerzan cooperación nuclear en Moscú

El encuentro, que celebra el 80º aniversario de la industria atómica rusa, reúne a delegaciones de 118 países.

El principal evento del Foro fue la Mesa Redonda, que contó con la presencia del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, junto a Jefes de Estado de Belarus, Myanmar, Armenia y Etiopía, además del Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica y altos funcionarios de Irán y Uzbekistán.

La delegación nicaragüense está conociendo los avances de Rusia en las tecnologías nucleares, una colaboración que refuerza el seguimiento al diseño del Centro de Medicina Nuclear que se construirá en Managua con el apoyo de ROSATOM.

La delegación de Nicaragua está compuesta por Laureano Ortega Murillo, Representante Especial de los Copresidentes para Asuntos con Rusia; Roberto López, Presidente Ejecutivo del INSS; Dr. Oscar VáSquez, Director de Servicios de Salud del MINSA Y Alba Azucena Torres, embajadora de Nicaragua.

